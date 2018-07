La Russie teste un missile dernier cri

La Défense russe prétend que le missile n’a pas d’équivalent dans le monde, vitesse ~ 14 000 km/h

La DCA russe a testé avec succès un système de défense anti-missile modernisé dans une zone d’essai située au Kazakhstan.

« L’unité de défense antimissile des forces aérospatiales russes a testé un nouveau missile de défense aérienne modernisé sur le polygone de Sary Shagan au Kazakhstan », a indiqué le journal officiel du ministère russe de la Défense Krasnaïa Zvezda (Red Star).

Le général russe Andreï Prikhodko, commandant en chef adjoint de la DCA russe, a affirmé que le projectile avait réussi à atteindre tous les objectifs fixés.

« Ayant atteint une cible conventionnelle en un temps indiqué, le nouveau système de missiles antibalistiques modernisé a rempli avec succès sa mission », a déclaré Prikhodko.

Vu la complexité des tâches que le nouveau missile est capable d’accomplir, à savoir se déplacer à une vitesse de quatre kilomètres par seconde et détruire un missile adversaire à une très grande distance, la Défense russe prétend que le missile n’a pas d’équivalent dans le monde. Il a notamment pour mission de protéger Moscou contre les frappes aériennes et spatiales.

Depuis 2008, la Russie aurait développé un système de défense aérienne et antimissile unifié, conçu pour intégrer non seulement ses propres systèmes de défense, mais aussi ceux d’autres pays de la Confédération des États indépendants (CEI). En fait, la création de ce système signifie l’élimination progressive de la démarcation entre les systèmes tactiques et stratégiques de défense aérienne et antimissile.

parstoday.com

Ici – autre missile de croisière avec un système d’énergie nucléaire Burevestnik – une vidéo récente du 19 juil. 2018.

Des moyens techniques de préparation et de lancement sont en cours de développement ; les procédés technologiques de fabrication, d’assemblage et d’essai des fusées sont en cours d’amélioration.