La coalition dirigée par les Etats-Unis pourrait chercher à cacher les détails des attaques chimiques, dans lesquelles les casques blancs étaient impliqués

By South Front

Les rebelles perdent de plus en plus de zones dans le sud de la Syrie à l’avance des troupes gouvernementales.

Au cours de la dernière journée, des unités de l’Armée arabe syrienne SAA, des Forces nationales de défense NDF et des forces du Tigre ont rétabli le contrôle d’Al-Mal, Aqrabah, al-Alamiyah et des collines environnantes.

Le SAA et le NDF sont également entrés dans les villages de Nimer et Jasim où un accord de réconciliation locale a été conclu. La ville de Nawa reste entre les mains de Hayat Tahrir al-Sham (anciennement Jabhat al-Nosra, la branche syrienne d’Al-Qaïda) et de ses alliés. C’est le dernier véritable point fort des militants au nord-ouest de la ville de Daraa.

Les médias d’Etat syriens ont également déclaré que les villes de Busra al-Sham et Hirak sont entièrement sécurisées après que des militants eurent rendu leurs armes dans le cadre de l’accord précédemment conclu.

Résumant les développements récents dans le sud de la Syrie, il devient clair que l’opposition dirigée par Hayat Tahrir al-Sham a déjà perdu sa bataille contre la SAA. Le seul groupe local, capable de riposter militairement à la SAA, est l’armée Khalid ibn al-Walid, une branche locale de l’Etat islamique.

100 militaires de la police militaire sont rentrés de Syrie sur le lieu de leur déploiement permanent dans le district militaire sud, a annoncé le ministère russe de la Défense le 17 juillet. Selon le ministère, 35 avions et hélicoptères ainsi que du personnel retiré du pays déchiré par la guerre.

Selon CNN, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et leurs alliés envisagent d’évacuer les membres des Casques blancs de la province syrienne d’Idlib, qui restera bientôt le seul endroit où Hayat Tahrir al-Sham garde le contrôle de certaines zones. Selon la version des événements de CNN, la raison derrière ce mouvement possible est une préoccupation sur la sécurité des membres de ce groupe de bénévoles bien connu.

D’un autre côté, les activistes syriens soulignent que la coalition dirigée par les Etats-Unis pourrait chercher à cacher les détails des provocations, y compris les attaques chimiques organisées, dans lesquelles les membres de White Helments étaient impliqués.

Hayat Tahrir al-Sham a récemment promis que le groupe et ses alliés se préparent activement à faire face à l’opération prévue par la SAA dans la province d’Idlib, qui devrait être lancée peu après la défaite des militants dans les provinces de Daraa et Quneitra.

veteranstoday.com

Source southfront.org

Adaptation Yandex

#Syrie: Les rebelles remettent Tell Umm Hawran au nord de Nawa et Tell al-Hish au nord-est de Nawa à l’armée syrienne dans le processus de reddition de la ville de Nawa https://t.co/UhG10spOYq pic.twitter.com/mjQV4xyJ5D https://t.co/gCzstxR2jI @IntropaJacques #Syria — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 19 juillet 2018

L’armée syrienne a capturé al-Sukariyah, Khirbat Jabiyah, al-Sheikh Saad, al-Ashari, Tall Sina et la brigade 112 base de l’armée des forces rebelles dans le sud de la #Syrie https://t.co/UhG10spOYq @IntropaJacques #Syria pic.twitter.com/FhZ6DjjOb7 — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 19 juillet 2018