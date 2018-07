🔴Alexandre Benalla, proche conseiller du président Macron, frappe un manifestant le 1er mai

Un voyou Ă l’ÉlysĂ©e

Selon Le Monde et France Info, Alexandre Benalla, proche conseiller du président de la République, a frappé un jeune homme en marge de la manifestation du 1er mai à Paris. Il a été mis à pied pour 15 jours au mois de mai.

Selon une information du Monde confirmĂ©e par France Info, un des proches conseillers d’Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, a frappĂ© un jeune homme en marge de la manifestation du 1er mai 2018, place de la Contrescarpe, dans le Ve arrondissement de Paris. S’appuyant sur plusieurs vidĂ©os, le journal affirme qu’il portait au moment des faits, «un casque Ă visiĂšre des forces de l’ordre, alors qu’il n’est pas policier». Peur d’ĂȘtre reconnu, il aurait quittĂ© les lieux prĂ©cipitamment aprĂšs cette action.

A l’origine d’un rassemblement prĂ©sentĂ© comme un «apĂ©ro militant», le ComitĂ© d’action interlycĂ©en, proche de la mouvance autonome, avait rĂ©uni ce jour-lĂ une petite centaine de jeunes sur cette place. En fin d’aprĂšs-midi, la situation dĂ©gĂ©nĂšre, des heurs Ă©clatant entre jeunes et forces de l’ordre. Dans une vidĂ©o partagĂ©e par un militant de la France insoumise sur Facebook, ainsi que dans d’autres vidĂ©os non partagĂ©es que Le Monde dit s’ĂȘtre procurĂ©, on peut voir un homme, portant un casque et un sweat-shirt clair, tirer par le cou une jeune femme, avant de s’en prendre Ă un jeune homme, dĂ©jĂ encerclĂ© par des CRS. MalgrĂ© l’appel au calme de celui-ci, l’homme lui assĂšne plusieurs coups aprĂšs l’avoir violemment saisi au cou par derriĂšre. Le Monde l’identifie comme Alexandre Benalla, chargĂ© de mission à l’ElysĂ©e. «C’était une scĂšne d’une grande violence, qui semblait sans raison et hors-sol», raconte au journal un tĂ©moin de la scĂšne.

ContactĂ© par Le Monde ce 18 juillet, Alexandre Benalla n’a pas infirmĂ© ni confirmĂ© qu’il Ă©tait bien l’homme impliquĂ© dans ces violences. Le directeur de cabinet du chef de l’Etat, Patrick Strzoda, a en revanche confirmĂ© auprĂšs du quotidien qu’il s’agissait bien d’Alexandre Benalla.

«Alexandre Benalla m’avait prĂ©venu deux jours plus tĂŽt qu’il souhaitait participer Ă une intervention auprĂšs de la prĂ©fecture de police pour voir comment se gĂ©rait une grande manifestation, Ă l’occasion du 1er Mai. Il m’en a demandĂ© l’autorisation, je la lui ai donnĂ©e, mais en prĂ©cisant bien qu’il y allait en observateur. Le lendemain de la manifestation, j’ai Ă©tĂ© avisĂ© par un collaborateur que monsieur Benalla avait Ă©tĂ© reconnu sur le terrain en train de participer Ă des opĂ©rations de maintien de l’ordre. J’ai vu les vidĂ©os, je l’ai convoquĂ© le jour-mĂȘme, je lui ai demandĂ© si c’était lui», a-t-il confiĂ© au quotidien vespĂ©ral.

AprĂšs cet entretien, le directeur de cabinet prĂ©vient le prĂ©sident de la RĂ©publique, alors en dĂ©placement en Australie. Ce dernier lui donne la consigne de prendre des sanctions «si les faits sont avĂ©rĂ©s». Dans ce sillage, Patrick Strzoda Ă©crit un courrier, que Le Monde a consultĂ©, oĂč est annoncĂ©e la sanction : une suspension de fonction«pour une durĂ©e de 15 jours», du 4 au 19 mai.

Par arrĂȘtĂ© du Premier ministre en date du 3 avril 2015, sont admis Ă suivre la session rĂ©gionale de l’Institut national des hautes Ă©tudes de la sĂ©curitĂ© et de la justice: #BenallaAlexandre, Ă©tudiant https://t.co/vLVm9lJMbE https://t.co/WE5yhXkHPJ @IntropaJacques DrĂŽle de #Justice pic.twitter.com/2vjPTCsyuo — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 18 juillet 2018

On résume :

– Violence envers des manifestants

– Usurpation en se faisant passer pour un policier

– Dissimulation de l’affaire par le gouvernement

– ImpunitĂ© : 15 jours de mise Ă pied seulement. Et si l’affaire #AlexandreBenalla, Ă©tait celle de trop ? pic.twitter.com/HeI7gFzE56 — Mark Ashton âœŠđŸ»đŸš‚ (@damichou68) 18 juillet 2018