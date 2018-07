Syrie: Levée des couleurs 🇸🇾, les syriens chantent leur hymne national

Un moment solennel et de partage, de ce peuple de SyrieÂ

Daraa/Des milliers d’habitants des localités de la banlieue est de Daraa se sont rassemblés aujourd’hui sur la place principale de la ville de Hirak pour insister sur leur position soutenant l’armée arabe syrienne.

Lors du rassemblement, les habitants de la ville de Hirak et des localités de Soura, Alma, Nahta, Gharya Gharbya et Gharya Charqya ont levé le drapeau de la République arabe syirenne sur le bâtiment de la municipalité de la ville de Hirak, scandant l’hymne national et des slogans saluant l’armée arabe syrienne et ses sacrifices pour stabiliser la banlieue de Daraa.

Par ailleurs, le correspondant de SANA a indiqué que le drapeau national avait été levé sur la place principale dans la ville de Bosra Cham dans la banlieue est de Daraa en prélude à sa proclamation comme vide du terrorisme.

Le correspondant a fait savoir que des unités des forces de sécurité intérieure étaient entrées dans la ville de Bosra Cham dans la banlieue est pour y consolider la sécurité et la stabilité en prélude au retour de toutes les institutions de l’Etat et au milieu d’un grand accueil des habitants qui s’étaient rassemblés sur les places en vue de prendre part à la levée du drapeau de la République arabe syrienne.

Dans une déclaration qu’il a donnée à la presse après sa participation à la levée du drapeau national, le gouverneur de Daraa, Mohammad Khaled Hanous, a souligné que la levée du drapeau national dans la ville de Bosra Cham est une grande victoire, assurant que « nous œuvrons actuellement pour réaliser la victoire définitive sur le terrorisme pour mettre fin à sa présence partout à Daraa ».

sana.sy