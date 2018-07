Golan : La défense aérienne syrienne en état d’alerte

BEYROUTH, LIBAN, 21h15 – La défense aérienne syrienne est actuellement en état d’alerte dans le gouvernorat d’Al-Quneitra alors que l’armée se prépare à lancer sa prochaine opération majeure dans le sud-ouest de la Syrie.

La défense aérienne syrienne s’est préparée à toute interférence israélienne potentielle dans cette offensive à venir contre les forces rebelles djihadistes près du plateau du Golan occupé, a déclaré ce soir à Al-Masdar News une source militaire à Damas.

Interrogée sur les préparatifs, la source a indiqué que les unités de défense aérienne ont déplacé leur attention vers les frontières du Golan occupé et du Liban, tout en effectuant des vols de drones de reconnaissance dans la région occidentale de la Syrie.

En réponse aux vols de reconnaissance, Israël a déclaré avoir abattu au moins deux drones volant depuis la Syrie vers le Golan occupé au cours des 72 dernières heures.

L’armée arabe syrienne SAA est en train de faire ses derniers préparatifs avant de lancer son offensive tant attendue pour reprendre toute la campagne méridionale du gouvernorat d’Al-Quneitra.

Plusieurs divisions de l’armée syrienne et des Forces de défense nationale NDF dirigent cette opération gouvernementale à venir dans le sud-ouest de la Syrie ; ces unités comprennent la 42e brigade Ghiath Forces, Liwaa Suqour Al-Quneitra et les troupes de choc du colonel Nizar Qindi.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

#SAA column headed south of Inkhil toward Tell Mutawwaq hills. pic.twitter.com/2n1ZIrJzZn

— Military Advisor (@miladvisor) 13 juillet 2018