Ces guerriers venus de Russie, toujours sur le *qui-vive, prêts à défendre la Syrie, telle est leur mission définie par le Président de Russie, Vladimir Poutine

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 07h40 – Les forces aérospatiales russes ont lancé hier soir une contre-attaque massive contre les rebelles djihadistes dans la campagne nord-est du gouvernorat de Lattaquié.

Selon un rapport militaire de la ville côtière de Jableh, les forces aérospatiales russes ont lancé plus de 30 frappes aériennes au-dessus du district de Jisr Al-Shughour d’Idlib et de la région de Jabal Al-Akrad dans le nord-est de la Latakia.

Les avions russes se sont principalement concentrés sur les lignes d’approvisionnement de Hay’at Tahrir Al-Sham depuis le district de Jisr Al-Shughour jusqu’au sommet de la ville de Kabbani dans la région de Jabal Al-Akrad.

Cette puissante contre-attaque des forces aérospatiales russes a été lancée en représailles à l’assaut jihadiste contre les troupes de l’armée arabe syrienne SAA dans les régions de Jabal Al-Akrad et Jabal Turkman de Lattaquié.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, les forces aérospatiales russes ont frappé les rebelles jihadistes le long des axes provinciaux Latakia-Hama-Idlib dans la région de Jabal Al-Akrad :

Dans les jours à venir, les forces aérospatiales russes intensifieront probablement leurs frappes aériennes au-dessus de cette région tenue par les jihadistes des gouvernorats d’Idlib, de Latakia et de Hama.

Malgré la présence de l’armée turque dans les gouvernorats de Lattaquié, d’Idlib et de Hama, les rebelles djihadistes ont encore mené des attaques contre l’armée arabe syrienne et leurs alliés dans le nord-ouest de la Syrie.

L’objectif de ces postes d’observation turcs dans le nord de la Syrie est de prévenir toute violence entre les forces djihadistes et les forces gouvernementales ; cependant, les premiers continuent de lancer des attaques non provoquées contre la SAA et leurs alliés.

*Être sur le qui-vive Être vigilant, sur ses gardes. S’attendre à un danger, une attaque.

