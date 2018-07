Syrie: L’armée détruit des repaires et des positions des terroristes du ‘’Front Nosra’’ à Naba Sakher et à la périphérie de Quneitra

Les terroristes fuient, sans issue, dos au mur, vont sûrement rejoindre les rangs des forces israéliennes?

Quneitra – Une unité de l’armée arabe syrienne a porté des frappes à l’artillerie aux repaires et aux positions des groupes terroristes affiliés au ‘’Front Nosra’’ dans le village de Naba Sakher près des frontières administratives de la banlieue nord-ouest de Daraa et à la périphérie de la ville de Quneitra, ce qui a fait des tués et blessés parmi les rangs des terroristes et causé la destruction de leurs positions et repaires.

Selon des sources locales, le correspondant de SANA a précisé que ces deniers jours, et à la suite des victoires successives de l’armée dans la banlieue de Daraa et l’adhésion de la plupart de ses villages et localités à la réconciliation locale, un certain nombre de terroristes, s’étaient infiltrés à partir de la banlieue de Daraa vers la banlieue ouest de Quneitra, pour se joindre aux réseaux terroristes.

A Deir Ezzor, le correspondant de SANA a affirmé que des unités de l’armée avaient trouvé, alors qu’elles ratissaient la localité de Doueir, des dépôts d’armes et de munitions des terroristes du réseau « Daech ».

Bulletin français

sana.sy

Southern Syria MAP: #SAA regained control over all border posts with Jordan between Nassib-Zayzun (~50km) after liberation of Kharab Al-Shahm,Tal Shihab,Zayzun. Militant-held part of #Daraa is under siege of Syrian Army.#Syria

HD:https://t.co/4swycYw3kU pic.twitter.com/WQ24ec0iFN — Military Advisor (@miladvisor) 9 juillet 2018

Sud de la Syrie, carte: l’armée syrienne a repris le contrôle de tous les postes frontaliers avec la Jordanie entre Zayzun (~ 50KM) après la libération de Kharab al-Shah, Tal Zayzun