Golan: Israël menace l’armée syrienne

Avigdor Lieberman, ministre israélien des Affaires militaires, a averti lundi que tout militaire syrien qui pénétrerait la zone non-militaire du Golan syrien, serait pris pour cible.

« Pour notre part, nous respectons l’accord de 1974. Toute violation de cet accord se heurtera à une réponse ferme d’Israël », a-t-il déclaré lors d’un discours à la Knesset.

Cette déclaration intervient alors que les médias syriens dont l’agence de presse SANA ont annoncé ce matin que l’aviation israélienne avait mené une attaque contre l’aéroport T4 dans la région de Homs en Syrie. Le système de défense aérienne syrien aurait été activé.

D’autre part, l’armée syrienne appuyée par l’aviation russe et les groupes de la résistance au sol, a mené des opérations contre les terroristes dans la province de Deraa. Ses prochaines cibles sont la province de Quneitra et les frontières du nord de la Palestine occupée.

Selon un commandant de la 401e brigade blindée de l’armée israélienne, cette dernière devrait entamer une progression vers Quneitra en vue d’occuper la région.

Les systèmes de défense aérienne israéliens à savoir le Dôme de fer, la Fronde de David et le Arrow 3 ont été mis à l’essai dans la base aérienne de Palmachim sur les cotes de la Méditerranée.

Ces dernières semaines, les tensions entre Israël, Damas, le Hezbollah libanais et le Hamas se sont intensifiées. Le régime de Tel-Aviv et ses services de renseignement craignent sérieusement une attaque de l’axe de la résistance contre les territoires occupés.

Jaafari : Le droit souverain de la #Syrie dans le #Golan occupé est non négociable https://t.co/XhpIxROVTQ via @danyfreedan

#Syrie : L’armée détruit des repaires et des positions des terroristes du ‘’Front Nosra’’ à Naba Sakher et à la périphérie de Quneitra https://t.co/y1Kh3Umoak @IntropaJacques Les terroristes fuient, sans issue, dos au mur, vont sûrement rejoindre les rangs des forces israéliennes? pic.twitter.com/Cpn9yqCnNz

Les dernières cartes du sud de la Syrie montrent que les terroristes sont encerclés, de nombreux groupes de l’armée syrienne libre FSA qui comptait plus de 50 factions se rendent au gouvernement syrien. La Syrie veut récupérer son territoire d’avant 67, une nouvelle bataille s’annonce.

The FSA-affiliate « Jaish Al-Moutaz » commander surrenders to the government troops in #Tafas (طفس), western #Daraa https://t.co/EtIMmYwgd2

— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) 9 juillet 2018