Assad s’engage à reprendre toute la Syrie, peu importe qui contrôle la région

Le vœu du Président Assad “Une Syrie libre avec son peuple”

By News Desk

Le président syrien s’est réuni lundi au ministère des Affaires étrangères pour discuter de la situation politique intérieure, régionale et internationale et des objectifs de la politique étrangère et intérieure de la Syrie.

Damas va « libérer les territoires de toutes les provinces syriennes, quel que soit leur contrôle », a dit M. Assad, cité par l’Agence de presse arabe syrienne.

« Le processus de reconstruction de la Syrie après la guerre est notre plus grande priorité, et nous nous engagerons dans la restauration de l’économie nationale parallèlement aux opérations antiterroristes en cours », a ajouté M. Assad.

الرئيس #الأسد يجري حوار مفتوح مع الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والمغتربين حول الأوضاع السياسية الداخلية والإقليمية والدولية والعمل الدبلوماسي والمستقبل السياسي والاجتماعي في #سورية.. pic.twitter.com/EKmeFKN0VF — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 9 juillet 2018

Assad a souligné le retour des réfugiés qui ont quitté le pays pendant la guerre comme un autre problème urgent.

« Le président a souligné la nécessité d’un « dialogue entre les syriens à tous les niveaux », ce qui devrait conduire à un « pacte d’accord national ». Assad a accusé les puissances occidentales et les Etats-Unis d' »entrave à l’activation du processus politique » dans ce pays déchiré par la guerre.

La guerre de sept ans en Syrie a eu de graves répercussions sur l’économie du pays. En mai, Assad a estimé que le pays pourrait avoir besoin de 400 milliards de dollars et plus d’une décennie pour se reconstruire.

Dans un interview avec les médias russes le mois dernier, Assad a souligné qu’en dépit des difficultés de la Syrie, Damas n’a pas besoin de l’Occident pour reconstruire si ce dernier ne veut pas, parce qu’ils sont enclins à agir de manière prédatrice.

almasdarnews.com

Source sputniknews.com

Adaptation Yandex

الرئيس #الأسد لأبناء وبنات #الشهداء المتفوقين: « ..آباؤكم قدموا حياتهم لمحاربة التخلف.. وأنتم بتفوقكم هذا تسيرون في نفس الطريق الذي تواجهون فيه ذلك التخلف بالعلم.. والأهم هو أن تعرفوا كيف تغيرون المجتمع.. فلا فائدة من أي علم لا يكون له آثار إيجابية على الناس والمجتمع عموماً.. » pic.twitter.com/p73i7uy0dw — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 9 juillet 2018

La reconstruction a déjà commencé, Madame Assad et le Président reçoivent les fils et les filles des martyrs, les étudiants qui sont distingués dans le cycle secondaire générale de 2018, dans leurs branches scientifiques et littéraires… avec leurs mères..