Syrie: l’armée syrienne affronte les missiles israéliens à la base aérienne T-4

La défense syrienne frappe un avion d’attaque d’Israel et forçant le reste à quitter le ciel – Le Ministère de la Défense syrienne

Mise à jour : Les systèmes de défense aérienne syriens ont abattu un avion militaire israélien qui a attaqué une base aérienne dans la province de Homs, rapporte l’agence de presse officielle syrienne SANA…. à confirmer

By Leith Aboufadel

BEYROUT, LIBAN, 23h40 – La défense aérienne syrienne a fait face à une nouvelle attaque israélienne sur la base aérienne T-4, cette nuit, a déclaré à Al-Masdar News une source officielle de l’armée.

Selon la source militaire, la défense aérienne syrienne a tiré plusieurs missiles vers les roquettes israéliennes pour tenter de contrecarrer leur attaque sur la base aérienne stratégique T-4.

Cependant, malgré la courte confrontation, l’avion de guerre israélien a réussi à atteindre un certain nombre de cibles à la base aérienne T-4, causant des dégâts matériels à cette installation dans la campagne orientale de Homs.

Comme le montrent les images ci-dessous, la défense aérienne syrienne a tenté de contrecarrer l’attaque en tirant des missiles vers les roquettes israéliennes :

La défense aérienne syrienne a pu abattre quelques missiles israéliennes au-dessus de la base aérienne T-4 au cours de la brève confrontation de dimanche soir.

Israël n’a pas encore commenté cette dernière attaque, malgré les accusations du gouvernement militaire syrien.

Les avions de combat israéliens visaient auparavant la base aérienne T-4 en avril de cette année, tuant au moins sept militaires iraniens et sept soldats de l’armée arabe syrienne SAA.

Un mois après cette attaque, l’armée syrienne et les Forces de défense israéliennes IDF ont échangé des attaques de missiles le long de la frontière du Golan occupé, ce qui a incité cette dernière à lancer sa plus grande attaque aérienne contre la Syrie depuis 1973.

وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي وتسقط عدد من الصواريخ التي كانت تستهدف مطار التيفور وتصيب إحدى الطائرات المهاجمة وترغم البقية على مغادرة الأجواء . https://t.co/HTXIiob7jQ pic.twitter.com/HEbHCtOIDc — وزارة الدفاع السورية (@mod_gov_sy) 8 juillet 2018

Nos défenses antiaériennes répondent à une agression israélienne et détruit un certain nombre de missiles, qui étaient dirigés vers l’aéroport T-4, frappant un avion d’attaque et forçant le reste à quitter le ciel. Le Ministère de la Défense syrienne

Les défenses anti-aériennes avortent une attaque contre l’aéroport de T4 dans la banlieue de Homs

Homs – Les défenses anti-aériennes de l’armée arabe syrienne ont intercepté hier soir une agression israélienne contre l’aéroport de T4 dans la banlieue de Homs et abattu plusieurs missiles.

Une source militaire a déclaré à Sana que les défenses anti-aériennes avaient repoussé l’attaque israélienne, abattu plusieurs missiles, atteint l’un des chasseurs et obligé les autres à quitter l’espace syrienne.

#Syrie: les défenses aériennes sont entrées en action dans le centre de la Syrie dans l’attaque contre Tiyas Airbase à Homs https://t.co/Gy9R9Yi1j1 https://t.co/yKTCeE3aY8 @IntropaJacques #Syria #Israel — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 9 juillet 2018

SANA: Сирия сбила израильский самолет у авиабазы в Хомсеhttps://t.co/vJSnaK5J4a pic.twitter.com/F1c0JxanQ6 — TOPWAR (@topwar_ru) 8 juillet 2018

