Syrie: Les soldats syriens au poste frontalier de Nassib

Les troupes syriennes ont finalement établi un contrôle total sur le poste frontalier stratégique de Nasib, quelques jours après le lancement d’opérations militaires à grande échelle dans la province méridionale de Daraa.

Le poste frontalier stratégique de Nasib est situé à 15 km au sud de la capitale provinciale de Daraa, jouant un rôle économique majeur pour le gouvernement syrien, en plus de prendre pied pour la première fois en 6 ans.

La télévision publique d’Al-Ikhbariah a diffusé des séquences vidéo après le passage de la frontière, montrant des soldats syriens hissant le drapeau national.

Il convient de mentionner que l’armée syrienne a lancé sa campagne à grande échelle le 22 juin dans la province de Daraa, après le rejet de la proposition politique par les militants et la réconciliation avec le gouvernement.

