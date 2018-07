🔴OPCW, OIAC, à la Haye, Pays-Bas: Macron a bombardé la Syrie sur des fausses preuves

PrĂ©sident Macron @EmmanuelMacron, l’OIAC, OPCW conclut qu’aucun agent neurotoxique n’a Ă©tĂ© utilisĂ© Ă Douma, Syrie par l’armĂ©e arabe syrienne

L’OIAC publie des rapports de mission d’enquĂȘte sur les allĂ©gations d’utilisation d’armes chimiques Ă Douma, en Syrie en 2018 et Ă Al-Hamadaniya et Karm Al-Tarrab en 2016

LA HAYE, Pays-Bas -6 juillet 2018 – La Mission d’Ă©tablissement des faits FFM de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques OIAC a publiĂ© un rapport intĂ©rimaire sur l’enquĂȘte de la FFM concernant les allĂ©gations d’utilisation d’armes chimiques Ă Douma, Syrie le 7 avril 2018.

Nous avons la preuve que des armes chimiques ont Ă©tĂ© utilisĂ©es par le rĂ©gime de Bachar el-Assad. #EMacronTF1 pic.twitter.com/CaJJ19wdOp — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 avril 2018

Les activitĂ©s de la Mission Ă Douma comprenaient des visites sur place pour collecter des Ă©chantillons environnementaux, des entretiens avec des tĂ©moins, la collecte de donnĂ©es. Dans un pays voisin, l’Ă©quipe FFM a recueilli ou reçu des Ă©chantillons biologiques et environnementaux, et a menĂ© des entretiens avec des tĂ©moins.

Les laboratoires dĂ©signĂ©s par l’OIAC ont analysĂ© des Ă©chantillons prioritaires. Les rĂ©sultats montrent qu’aucun agent neurotoxique organophosphorĂ© ou ses produits de dĂ©gradation n’ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s dans les Ă©chantillons environnementaux ou dans les Ă©chantillons de plasma prĂ©levĂ©s sur des victimes prĂ©sumĂ©es. En plus des rĂ©sidus explosifs, divers produits chimiques organiques chlorĂ©s ont Ă©tĂ© trouvĂ©s dans des Ă©chantillons provenant de deux sites, pour lesquels il existe une chaĂźne de surveillance complĂšte. Le travail de l’Ă©quipe pour Ă©tablir l’importance de ces rĂ©sultats est en cours. L’Ă©quipe FFM poursuivra son travail pour tirer des conclusions dĂ©finitives.

La Mission d’Ă©tablissement des faits a Ă©galement publiĂ© le 2 juillet 2018 un rapport sur les allĂ©gations d’utilisation d’armes chimiques Ă Al-Hamadaniya, Syrie le 30 octobre 2016 et Ă Karm al-Tarrab, Syrie le 13 novembre 2016. Sur la base des informations reçues analysĂ©, le rĂ©cit dominant des entretiens, et les rĂ©sultats des analyses de laboratoire, la FFM ne peut pas dĂ©terminer avec certitude si un produit chimique spĂ©cifique a Ă©tĂ© utilisĂ© comme une arme dans les incidents qui ont eu lieu dans le quartier d’Al-Hamadaniyah et dans la rĂ©gion de Karm al-Tarrab. La Mission a notĂ© que les personnes touchĂ©es par les incidents signalĂ©s pouvaient, dans certains cas, avoir Ă©tĂ© exposĂ©es Ă un type de substance irritante non persistante.

Les rapports de la Mission sur les allĂ©gations d’utilisation d’armes chimiques Ă Douma, Al-Hamadaniya et Karm Al-Tarrab ont Ă©tĂ© communiquĂ©s aux États parties Ă la Convention sur les armes chimiques. Les rapports ont Ă©galement Ă©tĂ© transmis au Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies par l’intermĂ©diaire du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral des Nations Unies.

Les frappes aĂ©riennes sur la #Syrie Ă©taient «pour l’honneur de la communautĂ© internationale» – #Macron https://t.co/4IxGIjdzs6 via @IntropaJacques Le laboratoire chimique trouvĂ© par la #Russie mettra Ă dĂ©faut l’accusation et l’attaque de la #France d’un pays souverain, la Syrie pic.twitter.com/cIh2Nrd7FA — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 18 avril 2018

#Poutine a fait comprendre Ă #Macron que l’attaque de missiles contre la #Syrie Ă©tait une violation extrĂȘmement grave du droit international https://t.co/TVJX5HQPNx @IntropaJacques Macron s’est donnĂ© le droit de frapper la Syrie, de quel droit, sur quelle juridiction? #Russie pic.twitter.com/aQWLQcM6T0 — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 23 avril 2018

Donald #Trump annonce que des frappes militaires sont en cours sur la #Syrie, en collaboration avec la France et le Royaume Uni https://t.co/vXtkc3gOjn @IntropaJacques La guerre vient d’ĂȘtre lancĂ©e ici, les dĂ©fenses aĂ©riennes syriennes dĂ©fendent maintenant le ciel #Syria pic.twitter.com/5C3DEwd7l5 — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 14 avril 2018

Les conclusions de l’attaque chimique Ă Douma, le couperet est tombĂ© « RIEN », la France a une armĂ©e puissante, utilisĂ©e Ă des fins politiques, n’est pas bon signe. Dans notre armĂ©e de la France, nous avons des spĂ©cialistes, des moyens de contrĂŽle et de dĂ©tection NBC NuclĂ©aire Biologie Chimique, les meilleurs au monde, il suffirait simplement d’envoyer une Ă©quipe de guerre chimique en accord avec la Syrie et la Russie pour affirmer cette attaque chimique. A votre avis, combien de temps Ă nos spĂ©cialistes pour obtenir un rĂ©sultat « MOINS DE 15 MINUTES SUR LE LIEU DE L’IMPACT », voilĂ , Yandex