🔴Syrie: Victoire, #SyrianArmy capture Nassib, un poste frontière avec la Jordanie

BEYROUTH, LIBAN, o8h00 – L’armée arabe syrienne SAA a eu une journée productive dans la partie sud du gouvernorat de Daraa vendredi.

Dirigée par leurs forces d’élite, l’armée syrienne a commencé la journée en prenant d’assaut la ville clé d’Al-Naimah, située directement à l’est de la capitale provinciale.

L’armée syrienne a pu vaincre les troupes de l’Armée libre syrienne FSA à Al-Naimah et prendre le contrôle de la ville en début d’après-midi.

Outre la prise d’Al-Naimah, l’armée syrienne a poursuivi sa poussée vers le sud en direction du passage stratégique de Nassib.

L’armée syrienne libre perdrait plusieurs points à l’est du passage de Nassib sur une période de 24 heures, ce qui l’obligerait à conclure un accord avec le Centre de réconciliation russe pour remettre cette zone impérative.

La vidéo ci-dessous montre l’opération de l’armée syrienne qui a conduit à la prise du poste frontière de Nassib :

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

SAA and Russian MP reached Nassib border crossing today via field roads along border with Jordan and bypassed areas who reconciled with the Syrian Government. pic.twitter.com/mONp9Akuul

— Military Advisor (@miladvisor) 6 juillet 2018