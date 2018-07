Syrie : La base aérienne russe Hmeimim est attaquée

BEYROUTH, LIBAN, 22h20 – La base aérienne russe Hmeimim a de nouveau été attaquée après que des drones armés ont tenté de bombarder plusieurs sites à l’intérieur de l’installation militaire.

Selon une source militaire dans la ville voisine de Jableh, les militaires russes ont activé leurs sirènes de défense aérienne après que les drones armés sont entrés dans les environs de la base aérienne Hmeymim ce soir.

La source a ajouté que l’armée russe a été en mesure de détruire les drones armés avant qu’ils ne puissent atteindre des cibles à l’intérieur de la base aérienne Hmeymim.

Cette dernière attaque des groupes militants dans le nord de la Syrie intervient quelques jours seulement après qu’ils ont lancé leurs premières frappes de drones armées sur la base aérienne de Hmeimim et ses environs.

La première frappe de drone armé connue sur la base aérienne Hmeimim s’est produite à la fin décembre 2017, lorsque les militants ont surpris l’armée russe et ont frappé plusieurs sites à l’intérieur de l’installation.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

