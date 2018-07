Les services de renseignement irakiens affirment que la Russie a tué le fils de Baghdadi en Syrie

BEYROUTH, LIBAN, 12h30 – L’armée russe a récemment tué le fils du chef de l’Etat islamique Daech, Abu Bakr Al-Baghdadi, en Syrie.

Citant une source de la cellule de renseignement de Falcon en Irak, l’AFP a rapporté que l’armée russe a tiré trois missiles sur une grotte contenant 30 chefs terroristes, dont Huzheifah Al-Badri (le fils de Bagdadi) dans la province de Homs.

L’attaque aurait entraîné la mort de 11 terroristes, dont le fils de Baghdadi.

Cependant, le rapport de l’État islamique s’opposait avec cette affirmation, le groupe terroriste alléguant que le fils de Baghdadi a été tué au cours d’une opération contre « Al-*Nusayriyyah et les Russes à la centrale thermique de Homs ».

Les forces de renseignement irakiennes ont répondu en disant que « Badri n’était même pas un combattant…. il était une icône qui a été déplacée d’un endroit à un autre comme une forme de propagande psychologique pour le reste de l’organisation ».

Ni les Russes ni leurs homologues syriens n’ont commenté la mort du fils de Baghdadi.

*Nusayriyyah est un groupe d’extrême chiite nommé d’après son fondateur présumé, Abu Muhammad ibn Shu’ayb Nusayr (d.868). Nusayri doctrine est un mélange de islamiques, les croyances gnostiques et chrétiennes. Le Nusayris possèdent trois doctrines distinctives qui ont conduit à être traités comme des hérétiques par les musulmans sunnites.

🔴Le fils de #Baghdadi tué par l’armée syrienne et les forces russes à #Homs https://t.co/myZM4UFrzx via @IntropaJacques Le fils du chef de l’Etat islamique tué en #Syrie à Homs #Syria #Russie pic.twitter.com/JvvObURnlY

PT le fils d’Abou Bakr al-Baghdadi, tué au combat et non comme kamikaze à la centrale thermique à l’Est de #Homs #Syrie, n’a pas plus de 15 ans

— Wassim Nasr (@SimNasr) 4 juillet 2018