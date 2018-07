L’armée de l’air russe lance une grande attaque sur le sud-ouest de la Syrie

BEYROUTH, LIBAN, 16h40 – Les forces aérospatiales russes ont lancé aujourd’hui un puissant assaut sur le sud-ouest de la Syrie, ciblant plusieurs zones contrôlées par les forces rebelles.

Selon le rapport de terrain, les forces aérospatiales russes ont lancé plusieurs attaques au-dessus des villes tenues par les rebelles dans le sud-est et le sud de Daraa.

Les forces aérospatiales russes ont intensifié leurs frappes aériennes au-dessus du gouvernorat de Daraa, aujourd’hui, à la suite de l’échec des pourparlers de paix avec la délégation rebelle.

Alors que les forces aérospatiales russes se concentrent sur le sud de Daraa, les forces aériennes arabes syriennes SyAAF ont concentré leur attention sur la partie occidentale de la province, où leurs troupes terrestres sont engagées dans une bataille féroce avec les rebelles.

Une source sur le terrain a déclaré à Al-Masdar News que les forces aériennes russes et syriennes ont lancé plus de 60 frappes aériennes dans le gouvernorat de Daraa aujourd’hui, ce qui représente une augmentation significative étant donné l’absence de grèves dans plusieurs parties de la province cette semaine.

Ces frappes aériennes se sont avérées efficaces pour les troupes syriennes sur le terrain, puisqu’elles ont réussi à capturer plusieurs points des forces rebelles aujourd’hui.

