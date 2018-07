Président Vladimir Poutine, je vous transmets un message de Dora

Mon pays est détruit par des terroristes, si on peut encore espérer à un lendemain meilleur car j’adore mon pays ma belle Tunisie, Dora

Bonsoir Monsieur le Président Ma Tunisie est un très beau pays bâti par un Grand Géant de l’histoire qui n’avait d’armes mais il avait une tête pensante il avait une philosophie il avait un programme constructif c’était un sage un Leader qui s’appelait Habib Bourguiba. Aujourd’hui mon pays est détruit par des terroristes sortis de prison qui détiennent le pouvoir et leur programme est de régner sur le monde entier sinon détruire tout ce qu’ils peuvent et ils sont aidés par des mains étrangères et des mafieux. Mon pays est dans la dérive totale au fond du gouffre. Dites moi Monsieur le Président où êtes vous par rapport à mon pays ou bien dîtes moi seulement si nous allons nous en sortir et si on peut encore espérer à un lendemain meilleur car j’adore mon pays ma belle Tunisie. Sachez Monsieur le Président que quelque soit votre position cela ne changera en aucun cas mon opinion sur vous même si elle n’est pas importante et n’a aucun poids mais vous êtes vous aussi un Grand Géant et c’est pour ça que je m’adresse à vous parce que je suis une création du Grand Géant de l’histoire. Merci Monsieur le Président si vous prenez la peine de me lire. Mes respects Monsieur le Président.

Un message à Vladimir Poutine

Par Dorra Doddy

Yandex transmet le message.

