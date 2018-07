Le roi de Jordanie déclare que les relations avec la Russie contribuent à la paix au Moyen-Orient

Je voudrais adresser mes vœux chaleureux au président russe Vladimir Poutine, King of Jordan Abdullah II

By TASS

Le roi Abdullah II de Jordanie commente les relations avec la Russie

MOSCOU, 4 juillet. / TASS /. Le roi Abdullah II de Jordanie estime que les relations avec la Russie se développent harmonieusement et contribuent à la paix au Moyen-Orient, a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, lors d’une rencontre avec le diplomate russe Sergueï Lavrov mercredi.

« Je voudrais adresser mes vœux chaleureux au président russe Vladimir Poutine, le roi de Jordanie, qui note que nos relations se développent harmonieusement, elles reposent avant tout sur la sincérité, l’amitié et l’ouverture », a souligné le ministre jordanien. « Nos relations bilatérales contribuent non seulement à la promotion de nos intérêts, mais aussi à la cause de l’instauration de la paix dans la région ».

Il a exprimé l’espoir que les négociations seront constructives. « Je veux dire, en particulier, nos discussions et la discussion de la situation dans le sud de la Syrie », a-t-il expliqué.

Selon le ministre jordanien, Ayman Safadi, la situation là-bas « nécessite un règlement politique et la compréhension qu’il est nécessaire de sauver des vies civiles ». « J’espère qu’aujourd’hui nous serons en mesure de définir des mesures spécifiques pour résoudre la situation dans le sud de la Syrie », a-t-il ajouté. « La situation dans le sud de la Syrie est très complexe, nous voulons trouver une solution aux problèmes qui s’y sont accumulés et mettre un terme aux souffrances des populations, un domaine très important ».

« Naturellement, nous discuterons de la situation autour du règlement du Moyen-Orient », at-il ajouté. « Pour nous, c’est une question cruciale, et nous y accordons une attention particulière.Nous apprécions énormément le rôle particulier joué par la Russie dans l’établissement de la paix dans cette région.Je vais également vous informer aujourd’hui des efforts et des mesures prises par le roi Abdullah II à cet égard. »

Le ministre a félicité la Russie pour l’organisation réussie de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. « Les compétitions se déroulent dans une atmosphère très amicale et chaleureuse », a-t-il souligné. « Je voudrais également vous féliciter pour le succès de l’équipe russe lors de ce tournoi. »

Lavrov fait l’éloge des contacts entre les responsables militaires russes, américains et jordaniens en Syrie

MOSCOU, 4 juillet. / TASS /. Moscou note que les contacts entre les militaires russes, américains et jordaniens dans le centre de surveillance de la zone de désescalade sud de la Syrie sont utiles, a annoncé mercredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en discussion avec son homologue jordanien Ayman Safadi.

Selon le ministre russe, la question syrienne figurera en tête de l’ordre du jour de ses entretiens avec Safadi. « Nous notons les contacts utiles et continus entre nos militaires, l’armée de Jordanie, l’armée américaine dans le cadre du mécanisme du centre de surveillance dans la zone de désescalade du sud créée à Amman », a-t-il noté.

« Nous apprécions également le rôle de la Jordanie en tant qu’observateur dans le processus d’Astana, et une autre réunion dans le cadre de ce processus est prévue pour la fin du mois », a ajouté M. Lavrov.

