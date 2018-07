🔴Le fils de Baghdadi tué par l’armée syrienne et les forces russes à Homs

BEYROUTH, LIBAN, 23h35 – L’Etat islamique Daech a annoncĂ© mardi, par l’intermĂ©diaire de son aile officielle des mĂ©dias, que le fils d’Ibrahim Abu Bakr Al-Baghdadi a Ă©tĂ© tuĂ© rĂ©cemment Ă Homs Est.

Selon la déclaration du groupe terroriste, Huzheifah Al-Badri a été tué par la secte Al-Nusayriyah (référence sectaire à la secte alaouite) et les forces russes prÚs de la centrale thermique dans la campagne orientale du gouvernorat de Homs.

Aucun autre dĂ©tail n’a Ă©tĂ© publiĂ© au sujet de Huzheifah Al-Badri.

Sur la photo publiĂ©e par l’État islamique, le Huzheifah Al-Badri semble ĂȘtre un adolescent.

Daech a Ă©tĂ© embourbĂ© par l’armĂ©e arabe syrienne prĂšs des stations de pompage T-2 et T-3 dans les zones rurales de Homs depuis plusieurs mois.

Plus rĂ©cemment, l’État islamique a fait plusieurs victimes alors qu’il tentait de s’Ă©vader de la petite poche dans la rĂ©gion de Badiya Al-Sham, situĂ©e le long de la frontiĂšre provinciale de Homs et Deir Ezzor.

Le fils cadet du chef de l’État islamique a probablement Ă©tĂ© tuĂ© dans cette violente bataille, car les forces de l’État islamique ont fini par subir de lourdes pertes aux mains de l’armĂ©e arabe syrienne et des Forces de dĂ©fense nationale FDN.

almasdarnews.com

Abou Bakr al-Baghdadi

Adaptation Yandex

Son of Islamic State leader killed in Syria’s Homs: IS news channel – https://t.co/sbgnhXcFaY

— Muraselon News (@Muraselon) 3 juillet 2018