Syrie : L’armée entre le village de Kaheel, Daraa-Est, après des accrochages, les terroristes prennent la fuite

Daraa – Des unités de l’armée arabe syrienne opérant à Daraa ont réalisé un nouvelle progression dans la banlieue est de Daraa.

Le correspondant de guerre de SANA aux environs du village de Kahil a fait savoir que des unités de l’armée avaient pénétré dans le village après des accrochages brutaux avec les terroristes.

Selon le correspondant, les accrochages se sont soldés par la liquidation d’un certain nombre de terroristes et la fuite des autres en direction des deux localités de Saïda et Jiza.

Le correspondant de SANA a ajouté que les sapeurs de l’armée avaient ratissé le villages précités afin de le purifier et de le stabiliser, en prélude au retour des habitants à leurs maisons.

En outre, des unités de l’armée ont mené des opérations de qualité contre les lignes de ravitaillement des terroristes entre les deux localités de Jiza et Saïda en direction de la frontière jordanienne, leur infligeant de lourdes pertes.

Découverte d’armes et de munitions abandonnées par les terroristes dans la banlieue de Daraa

Des unités de l’armée arabe syrienne ont découvert dans les caches des terroristes, alors qu’elles ratissaient les villages libérés dans la banlieue nord-est de Daraa, de grandes quantités d’armes lourdes et de munitions.

Le correspondant de guerre de SANA dans la banlieue de Daraa a indiqué que l’armée avait découvert dans les villages et les localités de Ghariya Gharbiya, Soura, Alma et Mleihet Attach de grande quantité d’armes, à savoir : des chars, des mortiers, des lance-roquettes et de différents équipements, ainsi que de grandes quantités d’obus de mortier, de roquettes et de munitions moyennes et légères.

Le correspondant a fait noter que les sapeurs de l’armée avaient désamorcé les engins explosifs et les mines et transporté les armes et les munitions saisies à une formation militaire dans la banlieue de Daraa.

sana.sy

Les rebelles de Daraa remettent des missiles de fabrication américaine au gouvernement syrien.

DAMAS, SYRIE, 18h30 – Les missiles antichars fournis par le gouvernement américain aux rebelles syriens ont fini entre les mains de l’armée syrienne alors que les militants de Daraa ont remis toutes leurs armes conformément à un accord de réconciliation avec les autorités syriennes.

Au moins 7 lanceurs pour les missiles TOW antichars de fabrication américaine ont été remis, ainsi que d’autres armes et munitions, par des combattants rebelles dans la campagne orientale de Daraa.

Cela vient du fait que 27 villes et villages ont accepté un accord de reddition avec l’armée syrienne après des jours de négociations menées par l’armée russe.

Jusqu’à présent, les forces gouvernementales ont reçu d’énormes quantités d’obus de chars, de mitrailleuses, de munitions, ainsi que plusieurs BMP et véhicules blindés.