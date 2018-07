La Russie renforce son soutien militaire à l’armée syrienne

Le cargo russe transportait des camions et des ambulances! On ne dira pas plus!🧐🤫😅😂

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 16h00 – La Russie a doublé son soutien à l’Armée arabe syrienne SAA lorsqu’un autre grand cargo a été photographié en route vers la Syrie.

Selon Yoruk Isik de l’Observateur du Bosphore, le navire du gouvernement russe, RoRo Alexandr Tkachenko, a traversé le détroit du Bosphore en direction de la ville portuaire syrienne de Tartous.

Isik a rapporté que le cargo russe transportait des camions et des ambulances de l’usine automobile de Corky Automobile Plant GAZ3308 Sadko 2.5 de la ville de Sadko, des camions cargo de l’armée à traction intégrale et des ambulances.

Supply & reinforcement for Russia’s #Syria campaign continues: Russian Government chartered, #Russia flag RoRo Alexandr Tkachenko transits Mediterranean-bound Bosphorus en route to #Tartus carrying Ural 4320 & other Russian Army trucks & vehicles. 01:00GMT pic.twitter.com/436Uvdm411

— Yörük Işık (@YorukIsik) 30 juin 2018