Syrie : Victoire à Da’el, la police militaire russe sécurise la ville

Avec la participation de centaines d’habitants… le drapeau national se hisse au-dessus de la localité de Da’el dans la banlieue nord de Daraa

Daraa – Des centaines d’habitants se sont rassemblés sur la place principale de la localité de Da’el au nord de Daraa, pour affirmer leur soutien à l’armée arabe syrienne qui se sacrifie afin de les libérer du terrorisme.

Dans le rassemblement, l’armée a hissé le drapeau de la République Arabe Syrienne au centre de la localité, la déclarant sécurisée, stable et libre des terroristes après que les hommes armés avaient déposé leurs armes et leurs munitions.

Les dignitaires de la localités de Da’el et des villages avoisinants ont poursuivi leurs appels par haut-parleurs à toutes les personnes armées pour qu’ils déposent leurs armes et à régularisent leur situation conformément aux lois et règlements en vigueurs.

