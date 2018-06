Nasrallah, Hezbollah : Nous sommes devant une grande victoire dans le sud de la Syrie

Vers une grande victoire dans l’affrontement des groupes terroristes soutenus par l’Amérique et Israël – Sayed Nasrallah, Hezbollah

Beyrouth – Le Secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé qu’il y aura une transformation et une grande victoire dans le sud syrien dans l’affrontement des groupes terroristes soutenus par l’Amérique et « Israël ».

Dans une allocution qu’il a prononcée aujourd’hui, Sayed Nasrallah a assuré que les développements et les données dans le sud syrien confirment qu’il y a beaucoup de groupes armés qui se dirigent vers la demande de la régularisation et l’entrée dans les réconciliations, affirmant que la bataille de la Syrie contre le terrorisme est la bataille de toute la région.

En ce qui concerne la situation des Syriens déplacés au Liban, Sayed Nasrallah a souligné l’existence des parties et des organisations internationales et locales qui font peur aux Syriens déplacés au Liban quant à leur retour à leur pays, appelant ces parties à cesser de le faire car cela nuit aux déplacés et aux peuples, syrien et libanais, et verse dans des intérêts politiques internationaux ou régionaux ou même locaux.

Razane

sana.sy