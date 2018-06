Syrie: L’armée syrienne progresse en direction de la frontière jordanienne

Les forces russes négocient avec les rebelles à Daraa

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 12h30 – L’armée arabe syrienne SAA a lancé ce matin un grand assaut dans l’est de Daraa, ciblant les dernières villes appartenant aux rebelles djihadistes dans la région.

Menée par les forces tigres, l’armée syrienne a attaqué plusieurs zones au sud de la ville d’Al-Hirak, récemment capturée, dans le but d’avancer vers la frontière jordanienne.

Selon une source militaire dans la forteresse gouvernementale d’Izraa, l’armée syrienne a fait quelques avancées mineures, aujourd’hui, mais on s’attend à ce qu’elle intensifie son assaut cet après-midi, à mesure que d’autres renforts arrivent pour pousser vers Busra Al-Sham et Nassib Crossing.

L’armée syrienne prévoit d’attaquer ces zones près de la frontière jordanienne en éclatant ses troupes au sud d’Al-Hirak.

La source ajoute que l’armée syrienne ne fait actuellement pas partie du cessez-le-feu avec les rebelles, car cela n’a été négocié qu’entre les forces russes et les rebelles à Daraa.

Jeudi, l’armée arabe syrienne a réalisé une avancée majeure dans la campagne orientale de Daraa, après une bataille relativement courte contre les rebelles djihadistes de Hay’at Tahrir Al-Sham dans les villes d’Alma et d’Al-Hirak.

Al-Hirak était la deuxième grande ville que l’armée arabe syrienne a capturée dans le gouvernorat de Daraa depuis le début de cette offensive.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

L’armée de l’air russe intensifie son attaque sur le sud-ouest de la #Syrie https://t.co/ZTkL3HJrsb via @IntropaJacques

Les forces aérospatiales russes ont ciblé plusieurs zones tenues par les rebelles #Syria #Russie pic.twitter.com/675nQtlwoV — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 28 juin 2018

Les forces russes négocient avec les rebelles, leur offrent la réconciliation s’ils acceptaient de remettre leurs armes lourdes et moyenne, ne concerne que les forces russes et les rebelles. L’armée syrienne ne participe pas actuellement à ces réunions.

Les rebelles vont livrer trois grandes villes de Daraa à l’armée syrienne.

New footage shows Syrian Army operation that led to the capture of northeast #Daraa https://t.co/wXnyawTAP6 #Syria — Al-Masdar News (@TheArabSource) 29 juin 2018

Vidéo de 23′, l’opération de l’armée syrienne qui a conduit à la capture du nord-est de Daraa.