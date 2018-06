Moscou : Il faut éradiquer les terroristes au sud de la Syrie

Madame Maria Zakharova ne mâche pas ses mots “éradiquer les terroristes”

Moscou – Le ministère russe des AE a affirmé la nécessité d’éradiquer les terroristes au sud de la Syrie, faisant savoir que les Etats-Unis n’avaient pas rempli leurs engagements à cet égard.

Dans une conférence de presse qu’elle a tenue aujourd’hui à Moscou, la porte-parole du ministère russe des AE, Maria Zakharova, a fait noter que les terroristes du Front Nosra consolident leur présence dans la zone de désescalade au sud de la Syrie.

Elle en outre évoqué les attaques menées par les terroristes du Front Nosra contre des localités et des villes à Daraa et Soueidaa.

Par ailleurs, Zakharova a dit que l’adoption de la résolution « illégale » sur l’élargissement des prérogatives de l’OIAC avait eu lieu à cause des manipulations politiques et d’un chantage franc de la Grande-Bretagne et d’autres pays.

