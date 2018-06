Maduro, Venezuela: Chaque fois que la vipère venimeuse Mike Pence ouvre la bouche, je me sens plus forte

Le Président vénézuélien a qualifié mercredi de «vipère» le vice-président américain et a promis de vaincre ce qu’il considère comme des tentatives de Washington de le chasser du pouvoir.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a qualifié le vice-Président américain Mike Pence de «vipère venimeuse» après que l’Américain a rencontré des migrants vénézuéliens au Brésil.

M. Maduro a déclaré que M. Pence, qui l’avait accusé d’appliquer une «dictature dévastatrice», faisait des déclarations prévisibles à chaque fois qu’il parlait.

«Chaque fois que la vipère venimeuse Mike Pence ouvre la bouche, je me sens plus fort, a déclaré le leader socialiste dans un discours télévisé. Nous vous avons vaincu et nous allons vous vaincre partout où vous êtes.»

Il a également accusé l’UE de s’agenouiller devant les États-Unis en prolongeant les sanctions contre Caracas.

Pence, qui est arrivé en Équateur mercredi dans le cadre d’une tournée en Amérique du Sud, cherche à renforcer la pression régionale sur le Venezuela après la réélection de Maduro en mai lors d’un vote que les États-Unis avaient qualifié de frauduleux.

M. Maduro insiste sur le fait que les États-Unis cherchent à renverser son gouvernement afin de saisir la richesse pétrolière et minérale de la nation, et accuse Washington de mener une «guerre économique» contre le pays.

Le Président américain Donald Trump a imposé des sanctions économiques à Maduro et aux membres de son cabinet, l’accusant de saper la démocratie et de violer les droits de l’Homme.

fr.sputniknews.com

El paso del blindado estremeció el glorioso campo inmortal de Carabobo para reafirmar la unidad monolítica y el cumplimiento de su deber primordial: defender y proteger la soberanía de la Patria. ¡Máxima Lealtad, Máxima Alerta! pic.twitter.com/idOgSMu8nw — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 24 juin 2018

Le Président Nicolás Maduro apprécie le défilé de ses chars russes! Qué viva la Patria, Qué viva Venezuela!

Un message fort envoyé aux américains, à l’impérialisme, il poste une photo du Président Chávez. Ma gratitude aux héritiers de l’héritage patriotique de l’armée qui nous a donné l’indépendance. twitter.com NicolasMaduro