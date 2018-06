L’armée de l’air russe intensifie son attaque sur le sud-ouest de la Syrie

BEYROUTH, LIBAN, 19h00 – Les forces aérospatiales russes ont poursuivi leur campagne aérienne au-dessus du sud de la Syrie ce soir, frappant plusieurs zones contrôlées par les forces rebelles.

Selon une source militaire dans la forteresse gouvernementale d’Izraa, les forces aérospatiales russes ont lancé aujourd’hui plus de 60 frappes aériennes au-dessus du gouvernorat de Daraa.

Selon la source, les frappes aériennes russes se sont principalement concentrées dans la campagne orientale du gouvernorat de Daraa ; cette partie de la province est actuellement prise pour cible par l’armée arabe syrienne SAA et ses alliés.

Grâce à ce bombardement lourd par les forces aérospatiales russes, l’armée syrienne a pu contrôler plusieurs localités de l’est de Daraa, y compris la ville clé d’Al-Hirak.

En plus de leurs frappes dans l’est de Daraa, les forces aérospatiales russes ont ciblé plusieurs zones tenues par les rebelles dans l’ouest de la province.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme OSDH, favorable à l’opposition, a accusé les forces aérospatiales russes d’avoir tué plusieurs civils au cours des dernières 24 heures.

Cela a incité la Croix-Rouge et les Nations Unies à demander à toutes les parties dans le sud-ouest de la Syrie de cesser immédiatement leurs hostilités.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

S. #Syria: video showing powerful airstrikes this morning on town of Bosra, reportedly by #Russia|n Air Force. This town, spared until today, has also an Ancient City part of UNESCO (Roman Theater & Ayyubid Citadel visible). pic.twitter.com/3DuJzS9cxE

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 28 juin 2018