Syrie: L’armée syrienne revendique la victoire sur Daech le long de la frontière irakienne

BEYROUTH, LIBAN, 01h00 – L’armée arabe syrienne SAA a libéré lundi une zone le long de la frontière sud-ouest avec l’Irak, près de la ville d’Al Bukamal, des militants de l’Etat islamique Daech.

Les images montrent les troupes, l’artillerie et les chars en manœuvre. Une unité de l’armée a planté un drapeau syrien dans le sol comme symbole de leur victoire.

Selon des sources militaires citées dans l’agence de presse SANA, les forces gouvernementales ont repris le contrôle de 1 800 km2 du territoire désertique entourant le poste 400 à la frontière irakienne.

On espère que l’opération empêchera l’État islamique de lancer de nouvelles attaques contre Al Bukamal.

Syria: government forces claim victory over IS along the south-western border with Iraq, close to Al Bukamal pic.twitter.com/ylns8jvfPm

— Ruptly (@Ruptly) 26 juin 2018