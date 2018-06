Les avions russes et syriens lancent la plus grande attaque aérienne sur le sud-ouest de la Syrie

Vague de frappes aériennes russes sur Tafas, Dail, Nawa, Sheikh Saad, Abta dans le sud de la Syrie au nord-ouest de la ville de Daraa

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 09h20 – Les forces aériennes syriennes et russes ont lancé ce matin plusieurs frappes aériennes au-dessus du sud-ouest de la Syrie, ciblant un certain nombre de zones contrôlées par les forces rebelles.

Selon un rapport militaire du fief du gouvernement d’Izra’a, les forces aériennes syriennes et russes ont lancé leur plus grande attaque de l’année sur le sud-ouest de la Syrie ce matin.

Selon le rapport militaire, des dizaines de frappes aériennes ont été menées dans l’est de Daraa, la cible principale étant le bastion rebelle d’Al-Hirak.

Pendant ce temps, à l’ouest de Daraa, les forces aériennes syriennes et russes ont lancé plusieurs frappes près de la région du bassin de Yarmouk, frappant des bastions rebelles comme Nawa et Jassim.

Près de la capitale provinciale, les forces aériennes syriennes et russes ont frappé la partie sud de la ville de Dara’a et les positions rebelles près des villes de Yadoudah et Al-Na’imah.

Le rapport militaire ajoute que les frappes aériennes conjointes syro-russes ont dépassé les 40 à ce jour, ce qui représente le plus grand nombre de frappes aériennes dans le sud-ouest de la Syrie depuis 2015.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Vague de frappes aériennes russes sur Tafas, Dail, Nawa, Sheikh Saad, Abta dans le sud de la #Syrie au nord-ouest de la ville de #Daraa https://t.co/FX5faH6o0H https://t.co/O2WNrwpzpq @IntropaJacques #Russie — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 27 juin 2018