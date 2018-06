Les États-Unis évacuent deux commandants de Daech dans le nord-est de la Syrie

DAMASCUS, SYRIE, 16h30 – La coalition dirigée par les Etats-Unis aurait aéroporté deux commandants de Daech d’un petit village du nord-est de la Syrie, près des frontières irakiennes, en coordination avec ses alliés kurdes qui contrôlent la région.

Selon des sources locales, deux hélicoptères de la coalition américaine ont atterri dans le village de Twimin afin de transporter deux commandants supérieurs du groupe terroriste d’État islamique à la base américaine d’Al-Shaddadah.

Les sources ont indiqué que l’opération a été menée en pleine coordination avec les Forces démocratiques syriennes puisqu’aucun affrontement n’a été signalé.

Pendant ce temps, les frappes aériennes américaines sur la Syrie orientale ont jusqu’à présent massacré des centaines de civils innocents – principalement des femmes et des enfants – sous prétexte de combattre Daech.

Ce mois-ci, jusqu’à 68 civils ont été tués et blessés dans plusieurs frappes aériennes américaines à travers des villages et des villes de l’est de la Syrie.

L’Agence de presse arabe syrienne SANA a déclaré que l’évacuation des éléments de Daech relève du soutien flagrant des États-Unis au groupe terroriste qui vise à prolonger la guerre en Syrie.

