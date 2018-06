Le ministère de la Défense russe affirme que 70 djihadistes ont été tués dans le sud-ouest de la Syrie

BEYROUTH, LIBAN, 09h20 – Le ministère russe de la Défense a annoncé lundi matin que les forces armées syriennes avaient tué au moins 70 rebelles djihadistes du Front Al-Nosra dans le sud-ouest de la Syrie.

Dans sa déclaration, le Ministère de la défense russe a également affirmé que les forces armées syriennes n’avaient subi aucune perte au cours de ces batailles.

En outre, citant le Centre de réconciliation russe, le Ministère de la défense a déclaré que les militaires syriens avaient repoussé une attaque du Front Al-Nosra dans le gouvernorat de Dara’a.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après que l’armée arabe syrienne SAA et ses alliés ont lancé leur offensive tant attendue dans la région sud-ouest de la Syrie.

almasdarnews.com

Source sputniknews.com

Adaptation Yandex

BEYROUTH, LIBAN, 04h30 – Vers 02h00 heure locale, la 4ème Division mécanisée de l’armée arabe syrienne a lancé une attaque massive contre la capitale provinciale de Daraa.

En utilisant leurs nouveaux lanceurs Golan-1000 MRLS, la 4e Division de l’armée arabe syrienne a tiré un grand nombre de missiles sur le district de Daraa Al-Balad de la capitale provinciale.

#Syria #Daraa #SouthSyria #SouthernSyria

VIDEO FROM A Short While Ago inside #Daraa City.#SAA #SyrianArabArmy #SyrianArmy Heavy Bombardment striking militant held areas

More then 50 Elephant Missiles Launched. pic.twitter.com/G83s9gR3pj

— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) 25 juin 2018