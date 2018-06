Elle est belle, la Miss Tahiti

Vaimalama Chaves a été élue Miss Tahiti 2018. Elle succède à Turouru Temorere. La nouvelle ambassadrice de la Polynésie française représentera le fenua à l’élection de Miss France 2019.

« La famille est primordiale pour réussir » explique la belle, encore sous le coup de son sacre, « Sans leur soutien, je n’aurais pu arriver là où je suis aujourd’hui et je leur en suis très reconnaissante. » Voila, on n’en saura pas plus pour l’instant, tant Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 est sollicitée de toute part, fans, parents et amis se pressant autour de l’idole du jour.

« La Miss Tahiti qui a été élue ce soir représente le Pays, mais toutes les candidates ont porté toutes les valeurs de notre fenua. L’amour, la beauté, l’excellence et l’enracinement dans notre culture », s’extasie Teva Rohfritsch, vice-président de la Polynésie et occasionnellement membre du jury. Quant à savoir si elle sera élue Miss France, « Ce qui se passe après importe peu. La Miss Tahiti a été élue ce soir, et on est fier d’elle. »

De son coté, Vaea Ferrand, Miss Tahiti 2016, se déclare confiante pour l’élection de Miss France 2019. « Il y eu beaucoup de bon retour, et de toute façons nous serons présentes, nous les miss, à ses cotés pour l’aider, et lui donner des conseils. Nous sommes une famille. » Une famille de têtes couronnées que le peuple polynésien porte en son cœur, espérant chaque année que l’une d’entre elles devienne Reine de France.

Vaimalama Chaves est d’origine polynésienne de Tahiti, wallisienne, portugaise et irlandaise. Elle occupe le poste de community manager dans une salle de musculation. Après avoir obtenu son baccalauréat technologique de communication, elle a décroché un BTS de négociation et relation client, avant de valider sa licence de droit économie et gestion. Elle a ensuite obtenu un master de management spécialisé marketing. alexandreboero.com