L’ambassade des États-Unis à Amman a déclaré aux militants du sud de la Syrie : Ne comptez pas sur notre intervention militaire

En outre, l’ambassade des États-Unis à Amman a encouragé les commandants de l’ASL dans le sud de la Syrie à prendre des décisions en fonction de leurs propres intérêts et de ceux de leurs familles et de leurs groupes.

« Vous devez prendre votre décision en fonction de votre estimation de vos intérêts et de ceux de vos familles. Cette estimation et cette décision est entre vos seules mains« , a déclaré l’ambassade des États-Unis à Amman dans son message, qui a été révélé par Sam Heller, un analyste du Crisis Group.

New message from U.S. Embassy Amman to southern rebels: Make your own decision, but “you should not base your decision on the assumption or expectation of military intervention by us.” pic.twitter.com/rE99KoQEZA

— Sam Heller (@AbuJamajem) 23 juin 2018