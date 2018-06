🔴Le plus grand flux migratoire de l’histoire provoque le chaos en Europe

En Allemagne, la vague de viols se poursuit, semant terreur et destruction

La migration artificielle est un outil d’ingĂ©nierie du chaos

L’ingĂ©nierie des flux migratoires, rĂ©els ou stimulĂ©s, est devenu un outil du champ gĂ©opolitique plus performant que l’ingĂ©nierie sociale des rĂ©volutions colorĂ©es.Â

Au delĂ des grilles de lecture conventionnelles, l’explication Ă©conomique des nouveaux flux migratoires artificiellement induits, ne suffit nullement Ă dĂ©crire avec exactitude les raisons sous-jacentes de ce phĂ©nomĂšne ni son ampleur inĂ©galĂ©e depuis le dĂ©but du haut Moyen-Ăąge.

Tandis que les chancelleries occidentales ont depuis longtemps dĂ©finitivement verrouillĂ© les voies Ă l’immigration lĂ©gale, d’autres Ă l’instar de la France ou le Royaume-Uni, appliquent une politique d’octroi de visas trĂšs favorable Ă certaines catĂ©gories comme les islamistes et les salafistes ou encore les individus dĂ©linquants et excluent systĂ©matiquement toute autre catĂ©gorie, les politiques interventionnistes en Libye et au Levant ont provoquĂ© le plus grand flux migratoire de l’histoire contemporaine.

Depuis 2011, des millions d’individus ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă pĂ©nĂ©trer illĂ©galement la forteresse Europe comme des rĂ©fugiĂ©s, souvent avec l’aide des moyens logistiques de l’OTAN.

Les statistiques concernant cette nouvelle grande migration mais un pays comme l’Allemagne compte officiellement dĂ©jĂ prĂšs de deux millions de nouveaux refugies venus exclusivement des zones kurdes syrienne, irakienne et iranienne ou d’Afghanistan et de Somalie. Les rivages grecs et italiens sont soumis depuis des annĂ©es Ă l’arrivĂ©e massive de rĂ©fugiĂ©s et de migrants africains et asiatiques.

En Italie, pays ayant subi seul sans l’aide d’aucun autre pays de l’Union europĂ©enne, l’énorme fardeau, les autoritĂ©s ont tentĂ© toutes les mesures possibles, la crise s’est aggravĂ©e.

Cette vague migratoire est en train de modifier les rapports de force politiques en Europe : la question migratoire a pesĂ© sur le rĂ©fĂ©rendum ayant avalisĂ© le Brexit britannique et constitue une motivation pour la sĂ©cession de certaines rĂ©gions des États-Nation dont elles sont partie. La Corse a utilisĂ© l’affaire de l’Acquarius, fort mal gĂ©rĂ©e par le gouvernement français, pour marquer l’autonomie totale de ses dĂ©cisions par rapport Ă Paris ; en Allemagne, la BaviĂšre n’exclut plus une autonomie plus Ă©tendue face Ă cette crise « voulue » par l’Europe ; l’Écosse ne veut plus rester dans le Royaume-Uni, la Catalogne veut son indĂ©pendance totale et la rĂ©surgence de cette tendance contraste avec la propension intĂ©grationniste des grands ensembles gĂ©opolitiques.

Il n’y aura pas de grand remolacement, lequel demeure un argument Ă©lectoral porteur mais il y a fort Ă constater que l’ensemble europĂ©en n’est plus viable et ne le sera jamais.

Lorsque l’UE n’était qu’un simple outil d’asservissement et de contrĂŽle, Washington et Londres y Ă©taient favorables. Cependant, quand cette union erratique commença Ă chavirer et Ă vouloir une certaine autonomie, elle fut engloutie par de nouvelles invasions barbares telles que celles des 4e et 5e siĂšcles de notre Ăšre.

L'épidĂ©mie de viols commis par les migrants en Allemagne se poursuit sans relĂąche, 3466 dĂ©lits sexuels, des 9 premiers mois de 2017, soit environ 13 par jour

Comandante Guardia costiera libica: « Se Italia CHIUDE i porti diminuiranno partenze », SCORAGGIANDO i trafficanti di esseri umani.

Lo abbiamo detto per anni. L'Italia si Ăš svegliata, e non ci fermiamo.

Le commandant de la garde cĂŽtiĂšre libyenne: « si l’Italie ferme les ports, il diminuera les dĂ©parts », dĂ©courageant les trafiquants d’ĂȘtres humains. Nous l’avons dit pendant des annĂ©es. L’Italie s’est rĂ©veillĂ©e, et nous n’arrĂȘtons pas.

Allemagne : le choc aprĂšs le viol et le meurtre de Maria, 19 ans

06/12/16 – Fribourg, Allemagne.

Maria aurait dĂ» fĂȘter ses 20 ans aujourd’hui.

Le 16 octobre dernier, Maria Ladenburger, une Ă©tudiante en mĂ©decine de 19 ans, a Ă©tĂ© violĂ©e puis assassinĂ©e Ă Fribourg, une ville de plus de 200 000 habitants situĂ©e dans le sud de l’Allemagne. La jeune femme, fille de Clemens Ladenburger, un haut fonctionnaire de l’Union europĂ©enne, rentrait d’une soirĂ©e Ă vĂ©lo quand un mineur de 17 ans lui est tombĂ© dessus. Son corps avait Ă©tĂ© retrouvĂ© le jour mĂȘme prĂšs des berges de la riviĂšre Dreisam. L’autopsie avait conclu Ă un viol suivi d’une mort par noyade.

Vendredi dernier, un migrant afghan de 17 ans, arrivĂ© seul sur le territoire allemand en 2015 et qui rĂ©sidait dans une famille d’accueil, a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©. Une camĂ©ra de vidĂ©osurveillance a filmĂ© la scĂšne de l’agression, ce qui a fortement contribuĂ© Ă son identification. Tout comme des traces ADN prĂ©sentes sur le vĂ©lo de Maria et sur ses vĂȘtements. Le meurtrier prĂ©sumĂ© a d’ailleurs depuis avouĂ© son crime. Il devrait ĂȘtre jugĂ© l’annĂ©e prochaine.

Mais dans le pays, depuis l’arrestation du suspect, de nombreuses voix s’élĂšvent pour dĂ©noncer l’insĂ©curitĂ© grandissante qui serait du Ă l’afflux massif de rĂ©fugiĂ©s. « Les gens craignent d’ĂȘtre agressĂ©s dans la rue. On ne peut plus tolĂ©rer une telle situation », a notamment dĂ©noncĂ© le bourgmestre de Fribourg, Dieter Salomon, alors que sa ville avait recrutĂ© 25 agents de sĂ©curitĂ© supplĂ©mentaires depuis ce tragique Ă©vĂ©nement.

Du cĂŽtĂ© des parents de la victime, pas de polĂ©mique, mais du recueillement. « Maria a Ă©tĂ© pendant 19 ans un rayon de soleil pour notre famille, et elle le restera. Nous remercions Dieu pour ce don qu’il nous a fait. Nous sommes sĂ»rs qu’elle sera en sĂ©curitĂ© avec lui », ont-ils dĂ©clarĂ©. C’est tout ce qu’on leur souhaite maintenant
