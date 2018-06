Syrie: L’armée libère plus de 4500 km² du désert syrien après y avoir éliminé les derniers rassemblements de «Daech»

Bravo l’Armée Syrienne et les forces alliées

Damas – Une source militaire a souligné la libération de plus de 4500 km² du désert syrien après des opérations menées par l’armée arabe syrienne contre les terroristes du réseau « Daech » dans les banlieues de Damas, Homs et Deir Ezzor.

La source a indiqué à SANA que des unités de l’armée avaient repris le contrôle de plus de 850 km² après avoir éliminé les derniers rassemblements du réseau « Daech » et détruit leurs armes dans plusieurs villages et collines dans la banlieue sud de Damas.

La source a fait savoir que les zones libérées sont : Tell Ali, Tell Om Jenebires, Tell Deres, Tell Kheil, Tell Layeh, Tell M’ar’ar, Tell Dahaya, Tell Dhabab, Kherbet Ambachi, Kherbet Heibariya, Tell Layla, Tell Aqsaa, Tell Khneifes, Tell Aajar et Qaber Om Marzah.

Selon la source, des unités de l’armée ont mené des opérations contre le réseau terroriste « Daech » dans le désert syrien à l’est de Palmyre dans la zone entre le barrage d’Oueired et le sud de Hamima.

La source a fait savoir que les opérations de l’armée s’étaient soldées par la sécurisation de 2500 km², arrivant à la frontière syro-irakienne, et la reprise du contrôle de Tell Kebed, Ertiwaziyat Akfan, Bir Akfan, Touloul Habbari, Bir Tayyariya, Bir Ward, Bir Zoueid, Bir Sammadiya, Bir Attechane, Bir Seijar, Bir Battehiya, Sad Waer et Bir Maker Waer.

Le correspondant de SANA à Deir Ezzor a indiqué que des unités de l’armée, en collaboration avec les forces alliées, avaient repris le contrôle de 1200 km² dans la banlieue de Deir Ezzor, après avoir éliminé un grand nombre de terroristes.

R.F. / Razane

sana.sy