Maria Zakharova: La présence illégitime des forces étrangères sur les territoires syriens entrave tout règlement

Maria Zakharova qualifie les Casques blancs d' »outil de propagande »

Moscou – La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué, lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, que la présence illégitime des forces étrangères sur les territoires syriens entravent le processus du règlement politique de la crise et verse dans l’intérêt des terroristes qui essaient de semer le chaos dans le pays.

Zakharova a précisé que la Coalition de Washington s’est précipitée à dénier son implication dans l’agression contre une position de l’armée arabe syrienne et de ses alliés au sud-est de Boukamal dans le gouvernorat de Deir Ezzor qui avait fait des martyrs et blessés.

Zakharova a indiqué que la vie en Syrie a commencé à revenir à la normale dans la plupart des zones, précisant que le gouvernement syrien accorde un intérêt particulier aux régions libérées dans la Ghouta orientale et dans la banlieue nord de Homs pour reconstruire ce qui a été détruit par les terroristes.

Zakharova a ajouté que la Russie déploie toujours des efforts pour parvenir à un règlement politique de la crise, avec la coopération du gouvernement syrien et de ses alliés, les autres parties concernées, les Nations unies et l’opposition.

Elle a, en outre, mis en garde contre les préparatifs de nouvelles provocations sur l’usage d’arme chimique en Syrie en vue d’accuser l’armée syrienne.

BEYROUTH, LIBAN, 20h40 – La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a critiqué la décision de l’administration Trump de fournir des fonds supplémentaires à l’organisation des Casques blancs, s’exprimant mercredi à Samara.

« Il s’agit des personnes qui ont porté atteinte non seulement à leur crédibilité (….), mais aussi, fondamentalement, à la crédibilité des organisations non gouvernementales, des organisations non gouvernementales humanitaires qui opèrent dans la région « , a-t-elle dit. Le porte-parole a ajouté que les Casques blancs n’est qu' »un outil dans la guerre de l’information et de la propagande » en disant qu’après la décision américaine de continuer à financer, Moscou s’attend à plus de désinformation sur les attaques chimiques présumées par le gouvernement syrien contre ses propres citoyens.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères: « Voyons ce que nos collègues américains ont alloué de l’argent malgré ce dont la Syrie, son peuple, ses citoyens, ses enfants et ses femmes ont vraiment besoin dans les conditions actuelles.

Bien sûr, il a de nouveau pris la décision de reprendre le financement des Casques blancs. Cette organisation notoire qui, en utilisant l’expression russe, bien que j’aimerais en utiliser une autre, mais je devrai en utiliser une autre, aussi tordue que la patte arrière d’un chien.

Ce sont les personnes [les Casques blancs] qui ont porté atteinte non seulement à leur crédibilité, cette affaire est close, mais, fondamentalement, remet en question la crédibilité de toutes les organisations non gouvernementales, des organisations non gouvernementales humanitaires qui opèrent dans la région.

La commande de ces vidéos mises en scène et d’ailleurs pour les actions mises en scène a déjà été payée. Au moins, une tranche de plusieurs millions de dollars a déjà été annoncée. Il est évident que les Casques blancs est un outil spécifiquement créé dans la guerre de l’information et de la propagande.

Il y a seulement quelques années, on avait le sentiment qu’il[les casques blancs] était juste utilisé, alors maintenant nous le comprenons et nous savons avec certitude qu’il[les casques blancs] a été initialement créé à des fins provocatrices. ».

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères: « Après un nouveau cycle de soutien financier qui est énorme si l’on tient compte de ce qui se passe dans la région et des énormes flux financiers dont les citoyens ont besoin, à la suite de ce nouveau cycle, nous attendons davantage de désinformation concernant l’utilisation d’armes chimiques par le gouvernement syrien contre les citoyens. Il s’agit d’opérations commandées et payées et, bien sûr, nous recevons des messages disant que de telles provocations sont en cours de préparation. Si nous obtenons des informations crédibles, nous chercherons à informer à l’avance afin d’éviter de telles actions ».