🔴#FreeTommy : Depuis sa prison, Tommy Robinson écrit une lettre aux dissidents d’Europe

Richard Friand est dans la vie un ami de Tommy Robinson. Il a fait parvenir une lettre via les rĂ©seaux sociaux destinĂ©e tous ses amis, Ă sa famille, et aux dissidents de toute l’Europe. À lire et Ă faire connaĂźtre partout.

Tommy Robinson déplacé dans une prison peuplée majoritairement de musulmans

Le journaliste dissident Tommy Robinson – qui a fait de l’alerte sur l’immigration et l’islamisation du Royaume-Uni son cheval de bataille, se trouve en prison depuis le 25 mai dernier.

UPDATE: Tommy’s human rights are being violated as he was moved to a new UK prison last night, without warning or reason. He is now in a very heavily Muslim populated prison in the Midlands in England. #FreeTommy — Raheem (@RaheemKassam) 13 juin 2018

Nous y revoilĂ donc. C’est dimanche soir 10 juin 2018, les nouvelles des scĂšnes magnifiques qui se sont dĂ©roulĂ©es Ă Londres hier soir me parviennent, mais avant que je commente ces Ă©vĂ©nements, je veux d’abord parler de ce qui va moins bien. Je veux partager avec vous des extraits de la lettre de ma femme :

« L’école m’a tĂ©lĂ©phonĂ© avant que je ne parte au travail pour me dire que Spencer (le fils de Tommy) n’allait pas bien Ă l’école, qu’il ne gĂ©rait pas du tout et qu’il pleurait Ă la moindre occasion. Son copain Sam lui a dit : « je vais faire du cross avec mon pĂšre » et Spencer lui a rĂ©pondu: « moi je peux pas faire ça avec le mien » et il est parti en pleurant. Il a pleurĂ© jusqu’à ce qu’il s’endorme. Il dort avec ton oreiller et me demande Ă longueur de journĂ©e « quand est-ce qu’il rentre Papa ? ». Je ne peux mĂȘme pas lui donner de date approximative puisque tu n’en as pas non plus ! Je me contente de lui rĂ©pĂ©ter que c’est pour bientĂŽt, que ça ne sert Ă rien de pleurer et qu’il doit se montrer courageux pour que tu sois fier de lui. Hier soir, il m’a dit : « Je vais faire quelque chose de mal comme ça j’irai en prison et je pourrai voir Papa ».

Je le dis tout net : cette nouvelle m’a brisĂ© le cƓur. Il y a une semaine, la prison a enlevĂ© de leurs donnĂ©es le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de ma femme, je n’ai donc pas pu parler Ă mes enfants. Ce qui me bouleverse aussi, c’est de penser que mon fils pense que si je suis en prison, c’est parce que j’ai fait quelque chose de mal. PlutĂŽt que m’apitoyer sur moi-mĂȘme, je devrais mettre cela en perspective : je ne suis pas chez moi pendant une courte durĂ©e. Les enfants de soldats vivent tout le temps de telles situations. C’est pour cela que j’admire leurs sacrifices passĂ©s et prĂ©sents. Je ne m’étends pas trop longtemps sur mon affaire car nous venons d’introduire un recours. Ce dont je veux parler, c’est de ce que vous m’avez apportĂ©.

Quand je me suis retrouvĂ© dans cette prison, j’étais dĂ©goĂ»tĂ©. DĂ©goĂ»tĂ© ce que ma famille allait devoir traverser, dĂ©goĂ»tĂ© pour ceux avec qui j’étais en contact et qui comptaient sur moi pour raconter leur histoire. J’étais Ă©galement sĂ»r que je serais tuĂ© en prison. Quand j’étais leader de l’English Defence League, j’ai Ă©tĂ© condamnĂ© en 2012 Ă 10 mois de prison. Pour ma propre sĂ©curitĂ©, j’ai Ă©tĂ© mis en isolement pendant 22 semaines. Je pense que c’est parce que le Gouvernement craignait des soulĂšvements dans les rues si j’étais tuĂ© en prison.

En 2013, le soldat Lee Rigby a Ă©tĂ© dĂ©capitĂ© : le Gouvernement a pu voir qu’un soldat pouvait ĂȘtre dĂ©capitĂ© sans que personne ne rĂ©agisse. En 2014, j’ai Ă©tĂ© envoyĂ© en prison pour 18 mois. J’ai Ă©tĂ© littĂ©ralement livrĂ© aux chiens. RouĂ© de coups par des prisonniers musulmans, j’ai eu de la chance de m’en sortir vivant. Le gouvernement savait que je pouvais mourir sans que quiconque n’intervienne. Ce fut un moment terrible pour moi de me rendre compte que si j’étais tuĂ©, ma mort passerait inaperçue. Je me suis rendu Ă©galement compte que ma famille ne recevrait aucun soutien pour ses besoins ou sa sĂ©curitĂ©.

OH MAIS QUELLE DIFFERENCEÂ EN QUATRE ANSÂ !

DĂšs les premiĂšres 24 heures de mon arrivĂ©e ici, j’ai appris que des milliers de personnes manifestaient devant le 10 Downing Street, que votre pĂ©tition avait rĂ©coltĂ© 100 000 signatures. Maintenant nous en sommes Ă 300 000. Ensuite un demi-million. J’ai entendu dire que des manifestants escaladaient les grilles de la maison du Premier ministre. Je pensais que ceux qui me rapportaient ces nouvelles se trompaient, qu’il s’agissait d’une manifestation pour la libertĂ© en gĂ©nĂ©ral. Je ne me doutais pas qu’il s’agissait d’un combat pour MA libĂ©ration.

IncarcĂ©rĂ© les premiers jours au milieu de musulmans, j’étais en danger, quand quelque chose a changĂ©. J’ai Ă©tĂ© soustrait de ma cellule et de mon quartier, et mis seul, en sĂ©curitĂ©. Je pense que c’est lorsque Lord Pearson (homme politique, ancien dirigeant de l’UKIP) a pris la parole au sujet de ma sĂ©curitĂ©. il m’a certainement sauvĂ© la vie.

J’ai ensuite su que des mouvements de protestation se propageaient partout dans le monde. J’ai su que la parole se libĂ©rait chez beaucoup de gens qui pendant des annĂ©es étaient restĂ©s silencieux, hommes politiques, policiers, avocats. Je suis profondĂ©ment ému de savoir que 20 000 personnes ont manifestĂ© ce week-end Ă Londres leur solidaritĂ©. Je suis abasourdi par la rĂ©action du public. Je me sens aimĂ©. AimĂ© et reconnu.

Je reçois tous les jours des centaines de lettres et mails. Je lis chacun d’eux et vous en suis trĂšs reconnaissant. Je tiens Ă remercier chacun d’entre vous qui m’a soutenu. Je sais combien il est difficile de parler. Je sais que beaucoup, pour m’avoir soutenu, ont dĂ» subir des consĂ©quences, de la part d’amis ou au travail, et je vous en suis trĂšs reconnaissant. Il n’y a plus de libertĂ© d’expression quand on doit subir des consĂ©quences sociales si on parle.

Je suis heureux, heureux que cette peine de prison ait eu des consĂ©quences pour l’establishment, heureux que le public ait montrĂ© les consĂ©quences que ma mort aurait entraĂźnĂ©es. Je dis depuis longtemps qu’un jour, on ne sait quand, notre nation changera de cap.

J’y pense beaucoup et je suis sĂ»r que je mourrai Ă cause de l’islam. Ceci m’effraie, mais pas autant que de savoir que ma mort n’aurait eu aucune consĂ©quence. A prĂ©sent, je souris, soulagĂ© de savoir que ma mort entraĂźnerait une rĂ©volution. Je ris, ce qui peut sembler fou, mais de savoir cela m’apporte une grande satisfaction.

J’ai toujours dit que je donnerais ma vie si cela pouvait arrĂȘter la prise de pouvoir de l’islam sur mon beau pays. Notre bataille n’est pas aussi simple qu’une bataille d’homme Ă homme car nous nous battons contre un systĂšme, un systĂšme corrompu. La prison laisse beaucoup de temps pour rĂ©flĂ©chir. Nous ne pouvons plus rester chacun dans notre coin, nous devons unir nos voix et nos mouvements dans l’action politique. J’ai beaucoup de projets aprĂšs ma sortie de prison. J’ai Ă©tĂ© trĂšs heureux de savoir que Geert Wilders est venu parler Ă Londres. C’est lui qui m’a inspirĂ© quand j’ai commencĂ© mon action de militant.

Je ne peux pas Ă©tablir la liste de toutes les personnes que je veux remercier mais je sais qu’Alex Jones d’Info Wars mĂšnerait la lutte pour ma libĂ©ration. il me fait rire et je l’adore. Gerard Bitten de UKIP, Lord Pearson, Raheem Kassam, Katie Hopkins, mon cousin Kevin Carroll, Donald Trump junior pour ses tweets. J’aurais fait six mois rien que pour ça.

La liste serait encore longue, je remercierai en bonne et due forme Ă ma libĂ©ration. Enfin, je tiens Ă remercier par-dessus tout ma femme. Quand j’ai enfin pu lui parler au tĂ©lĂ©phone, je lui ai demandĂ©, en plaisantant, si elle n’en avait pas assez de tout ça. Je n’ai pas Ă©tĂ© un mari gĂ©nial mais elle , en revanche, a Ă©tĂ© une Ă©pouse et une mĂšre parfaites. Je ne pourrais pas survivre Ă cette Ă©preuve sans ma famille.

Si vous lisez cette lettre en ligne, sachez que JE VOUS AIME et que VOUS ME MANQUEZ. Mes potes vont me chambrer pour cette putain de lettre sentimentale. Beaucoup de gens me disent que je leur donne de l’espoir mais je tiens Ă vous dire que par vos rĂ©actions, que ce soient votre soutien Ă ma famille, la prise en charge des frais de justice, ou le partage de vidĂ©os, c’est vous qui m’avez donnĂ© de l’espoir et un sentiment sans nom.

Veuillez excuser mon Ă©criture, ma main me fait mal parce que je rĂ©dige des notes pour mon prochain livre sur lequel je travaillais avant d’ĂȘtre incarcĂ©rĂ©. Le titre provisoire en est : Battle for Britain. il s’agit en gros de mettre Ă jour l’Ennemi de l’Etat et de prĂ©senter une vision de l’avenir. Je remercie donc Sa MajestĂ© de me donner le temps d’y travailler.

C’est formidable de savoir qu’il y a d’autres manifestations prĂ©vues, c’est formidable de savoir que je ne suis pas oubliĂ© et que leurs tentatives de me faire taire n’ont pas marchĂ©.

C’est lundi et je viens de regarder Love Island. On a remis le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de ma femme dans les donnĂ©es et j’ai pu parler Ă mes enfants. Je suis moins stressĂ© et plus dĂ©tendu. Mes enfants vont venir me voir trĂšs bientĂŽt.

Merci Ă tous de votre soutien. Ce sont vos protestations et vos rĂ©actions qui me garderont en sĂ©curitĂ©. Je tiens Ă ce que vous sachiez combien je suis motivĂ© et reconnaissant. J’espĂšre que Lord Pearson et GĂ©rard Batten m’écriront. Et, les potes, si vous lisez cette missive, demandez Ă GĂ©rard de venir avec vous Ă la prison de Hull. Mes appels ont abouti, appel du verdict, appel des conditions d’emprisonnement et appel concernant la caution. Merci de tout cƓur Ă Pauline Hansen, merci Ă l’AfD pour leur offre d’asile.

L’establishment pensait clore le livre. Au contraire, le public vient d’en ouvrir un nouveau chapitre.

Du fond du coeur, merci Ă tous.

Papa, Maman, désolé de ce stress que je vous cause.

Merci au monde libre.

C’est mardi. Je suis transfĂ©rĂ© dans une autre prison. Mes enfants ne me verront pas ce week-end.

Prisoners were banging on the walls ‘all night’ and screaming his name. Death threats were echoing through the new wing. An ‘official contract’ has been put out to have him killed, within the prison. He is well but very concerned. End of updates as of 14.06.18 — Caolan Robertson (@CaolanRob) 14 juin 2018

Les prisonniers frappaient sur les murs « toute la nuit » et criaient son nom. Les menaces de mort rĂ©sonnaient dans la nouvelle aile. Un «contrat officiel» a Ă©tĂ© lancĂ© pour le faire tuer, dans la prison. Il est bien, mais trĂšs inquiet.