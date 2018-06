La Maison-Blanche redécorée: Trump remplace des photos de Macron par celles de Kim Jong-un

Les relations chaleureuses entre Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un se sont étendues à la décoration de la Maison-Blanche, où des photos de la réunion historique entre les deux hommes politique qui a eu lieu la semaine dernière ornent désormais l’aile ouest, aux dépends des clichés du Président français.

Dans une démarche qui marque symboliquement un certain degré de refroidissement dans les relations entre les Etats-Unis et leurs partenaires occidentaux, les photos montrant la rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-un ont remplacé celles qui montrent le Président américain à côté du Président Emmanuel Macron, relate le magazine Newsweek.

Pictures of President Trump and Kim Jong Un in the West Wing of the White House. A few weeks ago, these frames surrounded pics of Trump with Emmanuel Macron, president of France, one of America’s closest allies. pic.twitter.com/RZja99SDnJ — Michael C. Bender (@MichaelCBender) 18 juin 2018

Les Présidents français et américain se sont finalement rencontrés en marge du G7, et ce malgré toutes les informations qui circulaient et laissaient entendre qu’ils ne s’entretiendraient pas. Les deux chefs d’État ont eu une «discussion cordiale», selon un officiel français. Emmanuel Macron a diffusé sur son compte Twitter une vidéo de sa rencontre avec Donald Trump «avant l’ouverture du G7» et l’a accompagnée de la légende «le dialogue, encore et toujours».

The French love is still evident in the White House. Pictures of Trump and Macron still up in the West Wing, a week after the big visit. @EmmanuelMacron pic.twitter.com/emENEEUvuL — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 2 mai 2018

Or, le sommet du G7 qui s’est déroulé les 8 et 9 juin au Québec a été marqué par des tensions entre ses participants. Donald Trump, qui avait quitté le Canada avant la clôture du sommet, a brusquement retiré son soutien au communiqué final malgré le compromis obtenu de haute lutte sur les questions commerciales quelques heures auparavant.

Peak Human Performance pic.twitter.com/SIx16Z5wzn — DPRK News Service (@DPRK_News) 12 juin 2018