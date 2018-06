Yémen : Israël vole au secours de Riyad

Les sionistes ont perdu la guerre en Syrie, ils attaquent le Yémen! Les Houthis vous détruiront!

Israël bombarde la côte ouest du Yémen et les forces spéciales françaises s’engagent aux côtés de la coalition saoudienne contre le Yémen.

Un membre du bureau politique du mouvement yéménite d’Ansarallah a déclaré à l’antenne de la chaîne de télévision arabophone iranienne Al-Alam que les chasseurs israéliens ont bombardé la côte ouest du Yémen. Daifallah al-Shami a souligné que les agresseurs sont incapables de survivre dans les zones de combat, et les forces yéménites ont réussi à couper les voies d’approvisionnement des agresseurs dans les régions d’al-Gah, d’al-Durayhimi et d’al-Fawz.

« Les agresseurs ont subi des pertes considérables et se sont retirés de l’aéroport d’al-Hudaydah. L’armée et les Comités populaires ont lancé une guerre d’usure contre les agresseurs dans leurs batailles sur la côte ouest du Yémen » ajoute-t-il.

Des forces spéciales françaises sont aussi présentes aux côtés des militaires saoudiens et émiratis, selon deux sources militaires qui se sont confiées au Figaro dans son édition de samedi.

Le journal n’a pas fourni plus d’informations sur les activités des forces spéciales françaises au Yémen et le ministère français de la Défense n’a pas non plus fait de commentaire à ce sujet, selon Reuters.

Une source parlementaire avait récemment fait part de la présence française au Yémen à la même agence de presse.

« Une action de déminage des accès au port d’al-Hudaydah après la fin des opérations militaires est donc actuellement à l’étude », a déclaré vendredi le ministère français des Armées, tout en prétendant qu’il n’y avait pas d’action militaire française aujourd’hui dans la région d’al-Hudaydah, et que la France ne faisait pas partie de la coalition arabe contre le Yémen.

La France, tout comme les États-Unis et le Royaume-Uni, a soutenu la coalition saoudienne contre le Yémen et a fourni différents types d’armes à Riyad et Abou Dhabi.

L’ancien porte-parole du département d’État américain Joseph Adam Ereli a également reconnu l’implication de Washington dans les attaques de la coalition saoudienne contre le port d’al-Hudaydah.

Il a souligné que les États-Unis, en partenariat avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, cherchent à juguler « l’influence de l’Iran au Yémen ».

Lors d’une interview avec la chaîne Al-Jazeera, il a précisé que Washington ne souhaite pas faire partie de la guerre au Yémen, mais veut aussi éviter de nuire à ses relations avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Le gouvernement américain fournit un soutien en logistique et en renseignement à la coalition saoudienne dans sa guerre contre le Yémen. « Washington ne s’engage pas directement dans des batailles, mais nous ravitaillons les avions de la coalition et nous leur fournissons des renseignements », a-t-il précisé.

« L’objectif commun des États-Unis, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de la communauté internationale est de contrecarrer l’influence de Téhéran au Yémen », a-t-il ajouté.

🔴Les forces spéciales françaises dans l’offensive au #Yémen https://t.co/Db0F3gdiTG via @IntropaJacques #Macron joue avec le feu, qualifiant la situation au Yémen de drame humain, de l’autre signant des contrats d’armement juteux avec l’#ArabieSaoudite #Elysée pic.twitter.com/ynw1qrtr7y — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 16 juin 2018