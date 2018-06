Russie: Les terroristes de Daech ne sont présents que dans les zones contrôlées par les États-Unis en Syrie

Il faut souligner que la France de Hollande a fourni des armes au groupe terroriste Front Al-Nosra

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 12h00 – Les dernières poches de résistance de l’État islamique Daech sont situées à l’intérieur de zones contrôlées par les États-Unis. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le Major Général Igor Konashenkov, a déclaré ce matin.

« En ce qui concerne la situation actuelle en République arabe syrienne, nous recommandons au chef du Pentagone d’examiner la carte montrant la situation dans ce pays. Toutes les poches de résistance restantes des terroristes de Daesh en Syrie ne se trouvent que dans des zones contrôlées par les États-Unis », a dit M. Konashenkov.

Le porte-parole a noté que le ministère russe de la Défense était déconcerté par les « manipulations verbales » de Mattis concernant la situation en Syrie, soulignant que l’expansion du groupe terroriste Daesh en Syrie était devenue possible en raison de « l’omission criminelle » des Etats-Unis et de la coalition internationale.

Le général russe répondait aux affirmations du secrétaire américain à la défense, James Mattis, selon lesquelles le président syrien Bachar Al-Assad créait des problèmes dans son pays en invitant l’Iran et la Russie à entrer en Syrie.

En outre, le porte-parole du ministère de la défense russe a critiqué les entreprises américaines en Syrie, ajoutant que leurs armes tombent souvent entre les mains de terroristes.

« Pendant tout ce temps, Washington s’est concentré sur le financement et la fourniture directe d’armes à l' »opposition syrienne » fictive totalisant des centaines de millions de dollars. Cependant, la grande majorité des armes et des munitions fournies par les États-Unis sont tombées entre les mains de la branche syrienne d’Al-Qaïda – le Front Nosra et Daech, comme Washington, cherchait à renverser le gouvernement légitime syrien », a dit M. Konashenkov.

