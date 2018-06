Des milliers de soldats syriens affluent dans le sud de la Syrie à l’approche de l’offensive

Cette opération pourrait être l’une des batailles les plus sanglantes de cette guerre

By Leith Aboufadel

Des milliers de soldats de l’Armée arabe syrienne SAA et des Forces de défense nationale NDF ont été vus se dirigeant vers les provinces méridionales de Deraa et Al-Quneitra jeudi et vendredi.

On s’attend à ce que ces soldats renforcent les troupes qui sont déjà dans le sud de la Syrie pour l’offensive à venir contre les forces rebelles. Plus récemment, les Forces de défense nationale ont envoyé leurs branches de Qalamoun et de Damas dans la campagne de Deraa, où elles seront chargées d’aider l’armée syrienne à reprendre la capitale provinciale et le passage de Nassib. Selon une source militaire à Damas, cette offensive à venir devrait être la plus grande opération de cette guerre de sept ans. Les rebelles n’ayant pas reculé, cette opération pourrait être l’une des batailles les plus sanglantes de cette guerre. le-blog-sam-la-touch.over-blog.com Source almasdarnews.com

Traduction SLT #Syrie: un grand convoi militaire vers Deraa https://t.co/1vCkDGNcCZ via @IntropaJacques La grande bataille s’annonce, la participation de l’armée de l’air russe et des hélicoptères de combat syriens! Ça risque de se frotter avec #Israel #Syria #Russie pic.twitter.com/R2WLeup7Rv — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 8 juin 2018