Syrie: un grand convoi militaire vers Deraa

La grande bataille s’annonce, la participation de l’armĂ©e de l’air russe et des hĂ©licoptĂšres de combat syriens! Ça risque de se frotter avec Israel

Les utilisateurs des rĂ©seaux sociaux ont diffusĂ© une vidĂ©o montrant le plus grand convoi militaire de l’armĂ©e syrienne, composĂ© de dizaines de chars, de vĂ©hicules et de RPG, en route vers la province de Deraa dans le sud de la Syrie.

Selon l’agence de presse iranienne Fars News citant le site web Muraselon, la vidĂ©o montre un Ă©norme convoi de camions chargĂ©s de chars, de lance-roquettes et de camions de munitions qui se dirige vers Deraa. Le convoi militaire est similaire Ă celui que l’on avait vu lors de la rĂ©cente campagne militaire de l’armĂ©e syrienne qui a libĂ©rĂ© la Ghouta orientale.

Les sources militaires avaient dĂ©jĂ annoncĂ© que la prochaine bataille de l’armĂ©e serait concentrĂ©e sur la province de Deraa, ainsi que dans le reste du Rif nord de SoueĂŻda, oĂč le Front al-Nosra est prĂ©sent.

D’aprĂšs ces sources, toutes les unitĂ©s de l’armĂ©e syrienne participeront Ă cette opĂ©ration, notamment les forces de rĂ©action rapide qui effectueront des opĂ©rations d’assaut spĂ©ciales.

La bataille sera similaire Ă la bataille de la Ghouta orientale, en termes de qualitĂ© des armes utilisĂ©es (diffĂ©rentes piĂšces d’artillerie et des chars T-90), en plus de la participation de l’armĂ©e de l’air russe et des hĂ©licoptĂšres de combat syriens.

La bataille vise Ă contrĂŽler toute la province de Deraa, son Rif ainsi que la frontiĂšre syro-jordanienne.

Les hĂ©licoptĂšres de l’armĂ©e syrienne ont dĂ©jĂ distribuĂ© plusieurs tracts demandant aux terroristes et aux individus armĂ©s prĂ©sents Ă Deraa de rejoindre l’accord de rĂ©conciliation, similaire aux accords de la Ghouta et du Rif nord de Homs.

Au cours des deux derniers jours, l’armĂ©e de l’air syrienne a effectuĂ© plusieurs raids aĂ©riens visant des positions terroristes dans le Rif de SoueĂŻda, Ă proximitĂ© de Deraa, et a attaquĂ© par des tirs d’artillerie les positions des hommes armĂ©s dans le Rif oriental de Deraa.

La bataille de Deraa devrait s’étendre au Rif de Quneitra, proche des hauteurs du Golan occupĂ©, pour contrĂŽler ainsi toutes les frontiĂšres syriennes dans le sud du pays et mettre fin Ă la prĂ©sence des terroristes en Syrie mĂ©ridionale.

parstoday.com

Le “bataillon d’Ă©lite” de la 9Ăšme division dĂ©ployĂ© dans l’Est de SoueĂŻda pour Ă©radiquer l’Etat Islamique

Quelques semaines aprĂšs leurs opĂ©rations rĂ©ussies, combattant les groupes terroristes de l’Etat Islamique Deach et Hayyat Tahrir Al-Sham Front al-Nosra dans le sud de Damas, le commandement de l’armĂ©e syrienne dĂ©ploya les troupes du bataillon dans la province de SoueĂŻda.