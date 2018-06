Marine Le Pen: la visite de Poutine en Autriche est le signe de la libération de l’Europe

La libération de l’Europe, ça commence maintenant – Madame Marine Le Pen

By TASS

MOSCOU. Marine Le Pen, leader du Rassemblement national français (ancien Front national), Marine Le Pen, dit voir des signes de ce qui, à son avis, est le début de la libération de l’Europe, citant comme exemple la popularité croissante des forces de centre-droit dans plusieurs pays européens et la rencontre du président russe Vladimir Poutine avec le chancelier autrichien Sebastian Kurz lors de sa visite à Vienne.

Vladimir Putin and Federal Chancellor of Austria Sebastian Kurz held talks in Vienna https://t.co/gZOzA4mejq pic.twitter.com/gAEYdzX9Du — President of Russia (@KremlinRussia_E) 5 juin 2018

« La rencontre de Kurz,[Heinz-Christian] Strache (vice-chancelier, ministre de la fonction publique et des sports) et Poutine et rapprochement entre[le ministre italien de l’Intérieur Matteo] Salvini et[le premier ministre hongrois Viktor]. Orban : la libération de l’Europe commence maintenant », a tweeté Le Pen mercredi.

👏🏻 Rencontre Kurz/Strache/Poutine, rapprochement Salvini/Orban : la libération de l’Europe, ça commence maintenant ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 6 juin 2018

Plus tôt, elle est apparue sur les ondes de la radio France Culture pour exprimer la même opinion, sans mentionner de personnalités.

« Le monde d’aujourd’hui fait un choix différent de celui des 30 dernières années. Il s’agira d’une véritable révolution pacifique et démocratique, d’un détour par rapport à la mondialisation sauvage, au libre-échange universel et à l’immigration. Ce sera un virage vers la protection « , a-t-elle déclaré. « Italie, Hongrie, Autriche – nous sommes témoins du début de la libération de l’Europe ! » Selon elle, en Europe, il ne devrait pas y avoir de place pour des entités supranationales dont les décisions l’emporteraient sur celles des gouvernements nationaux.

Poutine a effectué une visite d’une journée en Autriche le 5 juin. Il s’agissait de son premier voyage à l’étranger après la cérémonie d’investiture présidentielle du 7 mai. La visite était prévue pour le 50e anniversaire du début de l’exportation de gaz soviétique vers l’Autriche, premier pays d’Europe occidentale à avoir conclu un contrat de gaz avec l’Union soviétique en 1968. Poutine s’est entretenu avec le président fédéral autrichien Alexander Van der Bellen et le chancelier fédéral Sebastian Kurz, a déposé une couronne sur le monument au soldat libérateur soviétique à Schwarzenbergplatz, a visité un forum du conseil économique russo-autrichien à la Chambre de l’économie autrichienne et a ouvert une exposition de peintures du musée de l’Ermitage au Musée d’histoire de l’art de Vienne.

tass.com

Adaptation Yandex