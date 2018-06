Syrie: L’armée syrienne arrête un convoi militaire américain

Ils ne savent plus où ils vont, ces américains! Il est temps qu’ils rentrent chez eux! Assad a déjà gagné cette guerre

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 11h15 – L’armée arabe syrienne SAA a empêché un convoi militaire américain d’entrer dans la ville d’Al-Qamihsli dans la partie nord du gouvernorat d’*Al-Hasakah.

Selon un rapport du gouvernorat d’Al-Hasakah, le convoi militaire américain a tenté de passer un poste de contrôle de l’armée syrienne, mais a été empêché par les soldats qui occupaient ce poste dans la ville d’Al-Qamishli.

Le rapport ajoute que le convoi militaire américain vient de se rendre à Al-Qamishli en provenance de la ville d’Al-Shaddi, au sud d’Al-Hasakah, mais qu’ils ont été contraints de retourner dans cette dernière.

Ci-dessous se trouve la vidéo de l’armée syrienne empêchant l’armée américaine d’Al-Qamishli :

Al-Hasakah – Hassaké

Syrian Forces Stop US Military Column On Road Near Syria's Qamishli (Video)

Les forces syriennes ont arrêté une colonne militaire étatsunienne sur une route près de la ville de Qamishli dans la province syrienne de Hasakah. La vidéo aurait été filmée dans la zone du rond-point d’Al-Wafaa au sud-ouest de Qamishli.

La plus grande partie de la province de Hasakah est contrôlée par les Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les États-Unis et leur noyau central – les Unités de protection du peuple kurde (YPG). Toutefois, l’armée syrienne et les Forces de défense nationale occupent encore des positions dans les villes de Qamishli et Hasakah et à proximité.