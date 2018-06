⚡Poutine: l’avancée des forces de Kiev dans la région du Donbass aurait des «conséquences graves pour l’Etat ukrainien»

Méfiance les gars, Vladimir Poutine avertit

By South Front

Le 7 juin, le président russe Vladimir Poutine participe à la session annuelle de questions et réponses sur la ligne directe à Moscou. Pendant la session, les gens ont la possibilité de le contacter par téléphone, par SMS ou par les médias sociaux.

Répondant à une question sur une éventuelle offensive de Kiev sur les républiques autoproclamées RDP et LPR dans l’Est de l’Ukraine alors que la Russie accueille la Coupe du monde de football du 14 juin au 15 juillet, Poutine a envoyé un avertissement sévère selon lequel une telle offensive aurait « de graves conséquences pour l’Etat ukrainien ».

« J’espère que les choses n’aboutiront pas à de telles provocations, mais si cela se produit, je pense que cela aura des conséquences très graves pour l’État ukrainien dans son ensemble « , a-t-il dit.

« Ce qui se passe sur ces territoires est, bien sûr, triste. Mais cela, soit dit en passant, dit aussi que les dirigeants ukrainiens actuels ne sont pas en mesure de résoudre ce problème », a dit M. Poutine, ajoutant que Kiev essaie de résoudre ce problème, « en considérant ces territoires comme siens » et en même temps « organisant un blocus complet de ces territoires ».

Il a ajouté que les personnes considérées comme des citoyens ukrainiens sont soumises à des bombardements.

« Les civils souffrent, notamment les civils. Et maintenant, les représentants de l’OSCE enregistrent une augmentation de ces attaques des forces armées ukrainiennes. Pourquoi faire cela, alors que vous n’avez qu’à suivre les accords de Minsk ? C’est tout simplement ridicule du point de vue de la réalisation du résultat final de la restauration de l’intégrité territoriale du pays. Plus cette situation se prolonge et s’aggrave, plus la situation de l’Ukraine s’aggrave », a ajouté M. Poutine.

Séparément, citant Albert Einstein comme disant que la quatrième guerre mondiale serait menée avec des « pierres et des bâtons », le président russe a déclaré qu’une troisième guerre mondiale signifierait la fin de la civilisation et a accusé les États-Unis de miner la parité qui aide à éviter les conflits nucléaires.

