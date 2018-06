Syrie/Liban: Israël en état d’alerte

Damas a augmenté son niveau d’alerte! Ça va péter!

Alors que les appareils sécuritaire et militaire du régime israélien sont de plus en plus préoccupés par la crainte du déclenchement d’une nouvelle guerre entre Israël et les groupes de la Résistance dans la région, certaines sources ont fait état du déploiement massif des forces israéliennes sur les frontières septentrionales de la Palestine occupée.

Les militaires israéliens ont été largement déployés près des frontières des territoires occupés avec la Syrie et le Liban et les chasseurs de l’armée israélienne survolent la région, a rapporté DEBKAfile, citant des sources locales syriennes.

Le site d’information, proche du renseignement israélien, citant des sources syriennes sous couvert de l’anonymat, affirme que les témoins ont vu des chars israéliens déployés le long de la frontière du Golan occupé, surplombant la localité de Quneitra en Syrie.

Cela intervient alors que les tensions entre le régime israélien et les groupes de la Résistance, y compris le gouvernement syrien, le Hezbollah et le Hamas, ont augmenté au cours des dernières semaines.

Lors d’un dernier échange de tirs entre Israël et la Syrie, l’aviation israélienne a mené des frappes en réaction à une présumée attaque à la roquette contre les hauteurs du Golan.

Sur fond d’inquiétudes sur le déclenchement d’une nouvelle guerre marquée notamment par le tir quotidien de milliers de roquettes et missiles sur des cibles en Israël, une compagnie d’assurance privée israélienne offre des services d’assurance spécialement conçus pour dédommager les cas d’attaques au missile.

BEYROUTH, LIBAN, 18h15 – Un avion de guerre israélien a été repéré près de la frontière syro-libanaise cet après-midi, car on croyait qu’il effectuait des raids aériens simulés dans la région.

Selon une source locale, l’avion de guerre israélien a survolé la ville de Marjeyoun près de la frontière de la Haute Galilée avant de se diriger vers la vallée de la Beqa’a dans l’est du Liban.

Bien que l’avion n’ait pas traversé l’espace aérien syrien, il s’est approché de la zone frontalière où l’armée syrienne est censée remplacer les soldats du Hezbollah.

Israël effectue souvent ces vols au-dessus du Liban, mais avec leurs attaques précédentes en Syrie, Damas a augmenté son niveau d’alerte par mesure de précaution.

