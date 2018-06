Un nouveau navire russe armé de missiles de croisière Kalibr en Méditerranée

La Russie renforce sa défense en Méditerranée

SEVASTOPOL – Le plus récent navire missile Vyshniy Volochok que la flotte russe de la mer Noire a introduit dans ses tableaux d’équipement partira prochainement pour une mission en Méditerranée où il rejoindra l’escadre de la Méditerranée, le chef d’état-major de la flotte de la mer Noire, contre-amiral Viktor Liin a déclaré aux journalistes vendredi.

« Le Vyshniy Volochok a rejoint les navires de la flotte de la mer Noire », a déclaré l’amiral Liin. « Maintenant, il va faire l’exercice de combat pour se préparer à des opérations dans un nouveau théâtre, y compris les missions de navigation et de préparation au combat. »

« Tout cela fera partie des préparatifs pour d’autres missions dans la mer Noire et en Méditerranée », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de hissage du drapeau de St Andrew, le drapeau de la marine russe, sur le navire.

Le Vyshniy Volochok est un navire multirôle équipé de matériel d’artillerie, de missile, d’anti-subversion, d’anti-aérien et de radio.

C’est le sixième de la famille de navires modernisés Buyan-M et le seul de la famille affecté à la flotte de la mer Noire à ce jour. Ces navires ont un déplacement d’eau plus important et ils transportent des complexes de missiles longue distance de haute précision Kalibr-NK conçus pour les frappes aériennes et terrestres.

