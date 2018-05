Syrie: Un commandant de la FSA abandonne les rebelles, rejoint l’armée syrienne

La France de Hollande, Le Drian, Fabius… a financé et armé l’armée syrienne libre, la plupart de ses armes sont aujourd’hui aux mains des groupes terroristes

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 01h15 du matin – Un commandant de haut rang de l’Armée syrienne libre *FSA rejoint l’Armée arabe syrienne SAA après de récentes négociations avec le gouvernement.

Munqez Al-Dali, qui était le commandant militaire des FSA à Rastan et chef de la cour suprême rebelle, a été photographié cette semaine devant une photo du président syrien Bachar Al-Assad et les deux drapeaux de la Syrie et de la Russie.

Dali a également été photographié en tenue de combat de l’armée arabe syrienne, alors qu’il était assis à l’intérieur du bureau.

L’ancien commandant de la FSA a été accusé par les factions d’opposition d’être un espion du gouvernement qui a fourni des informations importantes à l’armée arabe syrienne.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

*FSA – ASL – Armée syrienne libre Financé et équipé par :

États-Unis

France

Royaume-Uni

Allemagne

Pays-Bas

Croatie

Turquie

Arabie saoudite

Qatar

Israël

Libye

Jordanie

Koweït

Émirats arabes unis

L’Armée syrienne libre est un rassemblement de groupes rebelles formé le 29 juillet 2011 lors de la guerre civile syrienne. Elle était la principale force armée opposée au régime de Bachar el-Assad et à l’armée régulière.

En 2016, l’Armée syrienne libre regroupe environ 50 factions, parmi les principales figurent : la Brigade Ahfad al-Rassoul, la Brigade al-Farouq, les Brigades des martyrs de Syrie, le Mouvement Hazm, l’Armée de Yarmouk, Faylaq al-Cham, le Front du Levant, Alwiyat Saif al-Cham, Faylaq al-Rahman, la 1re division côtière, l’Armée libre d’Idleb, la 101e division d’infanterie, Liwa Suqour al-Jabal, la 13e division, Fastaqim Kama Umirt, Liwa Shuhada al-Islam, Fursan al-Haq, la Brigade de la Tempête du Nord, la Division Sultan Mourad, Jaych al-Ezzah, la Brigade des révolutionnaires de Raqqa, Al-Forqat al-Wasti, la Division al-Hamza, la Brigade al-Moutasem, les Bataillons islamiques al-Safwah, Jaych Ossoud al-Charkiya, la Force du Martyr Ahmed al-Abdo. D’autres groupes rebelles ont fait partie de l’Armée syrienne libre avant de s’en retirer, comme le Liwa al-Tawhid, Suqour al-Cham et le Liwa al-Umma.

La France de Hollande, Le Drian, Fabius… a financé et armé l’armée syrienne libre, la plupart de ses armes sont aujourd’hui aux mains des groupes terroristes.