Syrie: Quatre conseillers militaires russes tués à Deir Ezzor

Moscou/ Le ministère russe de la Défense a affirmé que quatre conseillers militaires russes avaient été tués dans une attaque terroriste contre l’une des positions de l’armée arabe syrienne à Deir Ezzor.

Dans un communiqué publié aujourd’hui sur son site web, le ministère a indiqué que des groupes terroristes avaient attaqué un point militaire de l’armée arabe syrienne dans la banlieue de Deir Ezzor, ce qui y a fait 4 conseillers russes tués et 3 autres blessés.

Et le ministère de poursuivre: “L’attaque terroriste s’est soldée par l’élimination de 43 terroristes et la destruction de 6 véhicules dotés d’armes lourdes”.

R.F. / L.A.

sana.sy

Russian Defence Ministry: 4 Russian military advisers assigned to artillery battery were killed, 3 injured during a night-time firefight in Deir ez-Zor with a large mobile group of terrorists. 43 terrorists and 6 vehicles with heavy arms were eliminated – R.I.P. pic.twitter.com/i0ZoYVQQ47

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 27 mai 2018