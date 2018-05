L’affaire Kohler éclabousse Macron

Comme Cahuzac les yeux dans les yeux, Kohler nous dira “je suis clean de chez clean”! MDR! HaHaHa!😇😅😂

Selon les documents de la commission de déontologie que nous publions, le secrétaire général de l’Élysée n’a jamais révélé à cette instance ses liens familiaux avec la société MSC. Pour faciliter son pantouflage controversé en 2016, Emmanuel Macron a signé une attestation qui n’évoque pas la situation de conflit d’intérêts de son ami et plus proche collaborateur.

La situation du secrétaire général de l’Élysée devient de plus en plus embarrassante, non seulement pour lui-même, mais aussi pour le chef de l’État. C’est ce que mettent en évidence les documents de la commission de déontologie de la fonction publique que nous publions. Ils apportent la preuve qu’Alexis Kohler n’a jamais révélé à cette instance ses liens familiaux avec les actionnaires de la société Mediterranean Shipping Company MSC, ni en 2014 quand il a reçu un avis défavorable à sa demande de pantouflage vers le deuxième groupe mondial de transport maritime, ni en 2016 quand l’avis a été favorable…

le-blog-sam-la-touch.over-blog.com

Source mediapart.fr

Jérôme Cahuzac condamné : pourquoi il devrait éviter la prison? L’ancien ministre du Budget, condamné ce mardi en appel à 4 ans de prison dont deux avec sursis pour fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, pourra demander un aménagement de peine dans l’espoir d’éviter une incarcération. Ce sera à un autre magistrat, le juge d’application des peines JAP, de se prononcer. Compte tenu de son profil, on peut imaginer que Jérôme Cahuzac échappera à l’incarcération tant redoutée leparisien.fr. Quella justice, alors qu’un jeune homme de 22 ans a été condamné lundi à 3 mois de prison ferme pour avoir volé une bûche de chèvre dans un supermarché de Toulouse. Le procureur de la République avait requis une peine de 5 à 8 mois de prison ferme.

J’ai honte : 3 mois de prison ferme pour vol d’un fromage pour un homme qui avait faim à Toulouse !

Jean de la Fontaine avait raison : « Selon que vous serez puissant ou misérable Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »

https://t.co/U2MxuqbhjS — RAKID (@RAKIDHASSAN) 18 mai 2018